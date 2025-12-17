Encuentran muerto a otro militar en un cuartel de Corrientes

Juan Javier Pereyra es el nombre del militar que fue encontrado sin vida en Corrientes.

Un suboficial del Ejército Argentino fue hallado muerto en la madrugada de este miércoles en el predio del Centro de Educación Operacional (CEO) de Monte Caseros, Corrientes, donde era buscado desde la noche del martes. En la investigación interviene personal de Gendarmería Nacional.

El caso se conoció tan solo 24 horas después de la muerte de un joven soldado del Regimiento de Granaderos que, al parecer apremiado por una deuda, se mató mientras cubría una guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

En Corrientes, el militar fallecido fue identificado como Juan Javier Pereyra, quien tenía 48 años y una reconocida trayectoria en atletismo. El suboficial, que era oriundo de Entre Ríos, vivía en el barrio militar de Monte Caseros trabajaba en el Regimiento de esa localidad del sur correntino.

Según la prensa local, Pereyra era buscado desde la tarde del martes en el predio militar y recién en la madrugada de este miércoles fue hallado muerto, con signos de ahorcamiento, en el Casino de Suboficiales del CEO.

Las causas del deceso son objeto de una investigación para determinar si Pereyra había tomado esa decisión o si hubo intervención de otra persona.

Especialistas de Gendarmería Nacional se encargaban de la recolección de pruebas y testimonios, dado que la muerte del suboficial se produjo en el ámbito de otra fuerza de seguridad federal.

Pereyra había nacido en la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera, vivió muchos años en la ciudad de Chajarí, donde fue árbitro de la Liga de Fútbol regional.

FUENTE: Clarín