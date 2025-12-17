miércoles 17 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Encuentran muerto a otro militar en un cuartel de Corrientes

El caso se conoció tan solo 24 horas después de la muerte de un joven soldado del Regimiento de Granaderos que, al parecer apremiado por una deuda, se mató mientras cubría una guardia en la Quinta Presidencial de Olivos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Javier Pereyra es el nombre del militar que fue encontrado sin vida en Corrientes.

Juan Javier Pereyra es el nombre del militar que fue encontrado sin vida en Corrientes.

Un suboficial del Ejército Argentino fue hallado muerto en la madrugada de este miércoles en el predio del Centro de Educación Operacional (CEO) de Monte Caseros, Corrientes, donde era buscado desde la noche del martes. En la investigación interviene personal de Gendarmería Nacional.

Lee además
El fallecimiento de la reconocido locutora Alicia Cuniberti entristeció a la familia de la radiofonía argentina.
Tenía 65 años

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional
La gripe H3N2 ha entrado con fuerza en el invierno del hemisferio norte y ya amenaza a los países que están por debajo del Ecuador.
Prevención

Súper gripe H3N2: ya está más cerca de Argentina y recomiendan aplicarse la vacuna

En Corrientes, el militar fallecido fue identificado como Juan Javier Pereyra, quien tenía 48 años y una reconocida trayectoria en atletismo. El suboficial, que era oriundo de Entre Ríos, vivía en el barrio militar de Monte Caseros trabajaba en el Regimiento de esa localidad del sur correntino.

Según la prensa local, Pereyra era buscado desde la tarde del martes en el predio militar y recién en la madrugada de este miércoles fue hallado muerto, con signos de ahorcamiento, en el Casino de Suboficiales del CEO.

Las causas del deceso son objeto de una investigación para determinar si Pereyra había tomado esa decisión o si hubo intervención de otra persona.

Especialistas de Gendarmería Nacional se encargaban de la recolección de pruebas y testimonios, dado que la muerte del suboficial se produjo en el ámbito de otra fuerza de seguridad federal.

Pereyra había nacido en la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera, vivió muchos años en la ciudad de Chajarí, donde fue árbitro de la Liga de Fútbol regional.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

En Mendoza, los padres pagarán hasta $1,2 millones si sus hijos hacen bullying

Horror en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Se va el 2025: Cuáles fueron los libros más leídos en Argentina

Crimen de Nora Dalmasso: El fiscal asegura que tiene identificado al femicida

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

La Policía de la Ciudad echó a una oficial que subía videos "hot" con el uniforme

ANMAT prohibió un conocido aceite de oliva y pidió su urgente retiro de la venta

Alarma en la Quinta de Olivos: encontraron sin vida a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El fallecimiento de la reconocido locutora Alicia Cuniberti entristeció a la familia de la radiofonía argentina.
Tenía 65 años

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Atraco

Subieron como pasajeros y asaltaron a un chofer de Uber al que le quitaron $1.300.000 en Chimbas

Imagen ilustrativa
Extorsión

Una chica trans sanjuanina cayó presa por chantejear a un joven con el que intercambió mensajes y fotos

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas
Investigación

Millonario robo a una mujer en Rawson: le sustrajeron gran cantidad de costosas alhajas

El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte
Tarea clave

El Gobierno de San Juan busca una empresa para mantener la Ruta 40 Norte

Comenzó la entrega de los módulos navideños en San Juan.
Atención

Comenzó la entrega de módulos navideños en San Juan, los detalles a tener en cuenta

Te Puede Interesar

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo robocop: el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026 video
Abordaje oficial

En San Juan, más Taser, 300 cámaras y policías a lo "robocop": el plan tecnológico que marca el Plan de Seguridad 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?
Relevamiento

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

La gestión del agua superficial y subterránea aparece en el centro del debate técnico de los sanjuaninos ante un escenario hídrico cada vez más ajustado.
Informe técnico

Con los acuíferos sanjuaninos en rojo, una nueva alerta de expertos invita a revisar cómo se gestiona el agua

Relojes, mucha ropa y hasta un juego de comedor completo: mirá todo lo que le secuestraron a una banda de ladrones en San Juan
En fotos

Relojes, mucha ropa y hasta un juego de comedor completo: mirá todo lo que le secuestraron a una banda de ladrones en San Juan

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan