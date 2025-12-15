lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De terror

Investigan la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa como un asesinato con cuchillo e interrogan a familiares

Los servicios de emergencia acudieron al domicilio tras una llamada médica y encontraron a la pareja fallecida. Las reacciones de líderes y personalidades destacan el legado del cineasta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga la muerte del actor y cineasta Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, como un aparente homicidio, tras ser hallados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con aparentes heridas de arma blanca, según informaron diversos medios estadounidenses y declaraciones oficiales. El suceso ocurrió el domingo, cuando una llamada por emergencia médica, recibida a las 15:30 hora local (23:30 GMT), alertó a los servicios de emergencia, quienes al llegar encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su esposa, de 68, según datos brindados por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles a la cadena NBC.

Lee además
uno por uno, todos los ganadores del martin fierro de streaming 2025
Noche de gala

Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025
araceli gonzalez lloro al recordar su relacion con adrian suar
Declaraciones

Araceli González lloró al recordar su relación con Adrián Suar

La identidad de las víctimas no ha sido oficialmente confirmada por la policía, pero el subjefe del LAPD, Alan Hamilton, indicó a la prensa que detectives de homicidios se encuentran a cargo de la investigación y que “nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”. Hamilton explicó que buscarán dialogar con todos los miembros de la familia que sean posibles para avanzar en las pesquisas.

Medios como la CNN señalaron que un portavoz de la familia confirmó el fallecimiento de la pareja. Por su parte, la revista People citó a fuentes familiares que apuntan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como presunto responsable del homicidio, mientras que otros medios como el Los Angeles Times reportaron que la policía interroga a un familiar cercano en relación con el caso, y que no se detectaron señales de entrada forzada en la propiedad.

Las muertes de Reiner y su esposa han generado reacciones de pesar en ámbitos políticos, sociales y culturales. El gobernador de California, Gavin Newsom; el ex presidente estadounidense Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris emitieron mensajes de condolencia y reconocieron la trayectoria y legado del director. Newsom expresó en la red social X que tenía “el corazón roto por la trágica pérdida” y destacó la “notable filmografía” y “extraordinaria contribución” de Reiner. Obama, en la misma plataforma, subrayó la creencia de Reiner en “la bondad de las personas y un compromiso de por vida con llevar esa creencia a la acción”. Harris aseguró que el trabajo del cineasta “impactó en generaciones de estadounidenses” y que amaba profundamente a su país y la democracia.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también ofreció declaraciones lamentando la muerte y recordando su relación personal con Reiner. En redes sociales, señaló que hay una investigación en curso y resaltó su respeto por el director, a quien describió como “actor, director, productor, escritor y activista político” que “siempre usó sus dones en el servicio a los demás”.

Rob Reiner era conocido tanto por su faceta de actor —conoció la fama al interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie cómica “All in the Family”— como por su prestigio internacional como director, responsable de películas emblemáticas como “This Is Spinal Tap” (1984), “Cuando Harry conoció a Sally” (1989) o “Cuestión de honor”. Reiner también fue activo en causas sociales, defendiendo el matrimonio igualitario y promoviendo el programa First 5 California, destinado al desarrollo infantil con fondos públicos.

La pareja, que contrajo matrimonio en 1989 y tuvo tres hijos, aparece vinculada por la revista People a Nick Reiner en la investigación del crimen, destacando su participación como guionista en la película “Being Charlie” (2015), inspirada en sus experiencias personales con adicciones.

Las fuerzas del orden informaron que próximamente habrá nuevas comparecencias oficiales sobre el caso.

Temas
Seguí leyendo

Homero Pettinato y Sofi La Reini expusieron terribles chats íntimos cargados de violencia

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugías

Murió un histórico integrante de Les Luthiers

Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara contando un íntimo secreto

Zaira Nara estaría en pareja con un multimillonario europeo; ¿quién es?

No le da bola: una participante de MasterChef Celebrity ignora a Yanina Latorre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno por uno, todos los ganadores del martin fierro de streaming 2025
Noche de gala

Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson