domingo 14 de diciembre 2025

Televisión

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

La Chiqui fue directa con el conductor sanjuanino y no tuvo tapujos para hacerle preguntas muy personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Como es una costumbre, Mirtha fue directa con sus preguntas y el sanjuanino sabía qué podía ser una víctima. Lo fue, la conductora fue “al hueso” con una pregunta muy personal.

image

Qué le dijo Mirtha Legrand a Darío Barassi

Mirtha Legrand: -Veo tu programa. Es lindo tu programa…

Darío Barassi: -Me gusta que veas el programa… Sí, yo disfruto que la gente se caiga para abajo y disfruto conocer gente, conocer perfiles, historias. Bueno, lo que me permite el juego porque todo el tiempo me están diciendo “gordo, volvé al programa”.

Mirtha: -“Gordo”, “gordo”, ¿quién te dice gordo? ¿Por qué te dicen gordo? (bromeó)

Barassi: -No sé, debe ser por un tema de la cámara… La última vez que vine a tu programa vos me dijiste: “¿Vos querés adelgazar?”. Y ese audio me lo ponen todos los programas.

Mirtha: -Estás más flaco.

Fuente: Ciudad

Dejá tu comentario

