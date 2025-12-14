Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis

En el corazón vibrante de la ciudad, bajo los árboles centenarios del Parque de Mayo, asoma una noche que promete tener un sonido variopinto. El telón se levantará para recibir un encuentro artístico que mezcla enseñanza, familia y sentimiento.

El próximo jueves 18 de diciembre, a las 21 horas, el escenario de La Cantina del Lawn Tennis se convertirá en el epicentro de un show liderado por la multifacética Melodía Leiva . Cantante, violinista y guía de voluntades que encuentran su voz, Melodía no estará sola. Traerá consigo a la nueva guardia, a las promesas del canto que han brotado bajo su tutela.

La noche es la culminación de un proceso, la materialización de un sentir que nace en la intimidad de las clases y explotará -seguramente- bajo cálidos aplausos. Luz Martín, Lourdes Rodríguez, Carlota Potenzoni, Inés Persia y Ariel Luluaga, alumnos de Canto Popular de Melodía, compartirán su arte sincera e inquieta con todos los presentes.

Junto a ellos, el músico y productor Germán Güell aportará su talento, creando un viaje sonoro sólido y sutil. El acompañamiento musical será un abrazo en sí mismo, donde Melodía (con su guitarra, violín y voz) y Germán (con teclados, guitarra y voz) prepararán la escena sobre el cual las voces solistas y grupales se pondrán a jugar.

Este no será un concierto de un solo color. La propuesta es, en palabras de la propia maestra, "una propuesta muy ecléctica y por demás interesante". La diversidad de géneros está garantizada: desde la potencia lírica del Rock nacional e internacional hasta la sensualidad del bolero, pasando por las raíces del folk, la elegancia del brit pop, el ritmo de la rumba y la profundidad de la trova.

"Se trata de un espectáculo muy diverso porque todos los alumnos tienen gustos musicales distintos y yo me baso en sus gustos para hacer el estilo del concierto. La impronta que se verá en el concierto es el concepto de mis clases en realidad. Yo me adapto a lo que a los alumnos los hace felices cantar”, comentó la profe.

La música, según Leiva, es un vehículo de la emoción más pura, un motor de bienestar personal. Y es en ese espacio de la felicidad donde ella construye su pedagogía: "A cualquier persona que vos le preguntás por qué canta, siempre la razón es emotiva, siempre la razón es porque 'me hace feliz', porque 'me hace bien', etc. Me aferro mucho a eso, me apoyo mucho en ese campo para construir las clases de cada uno, entonces resulta que el concierto es supercolorido".

