domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Agendando

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis

La incombustible Melodía Leiva le baja la persiana a un año de enseñanzas y mucha música compartiendo escenario con sus alumnos de Canto Popular, el próximo 18 de diciembre, en el Lawn Tennis.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis.

Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis.

En el corazón vibrante de la ciudad, bajo los árboles centenarios del Parque de Mayo, asoma una noche que promete tener un sonido variopinto. El telón se levantará para recibir un encuentro artístico que mezcla enseñanza, familia y sentimiento.

Lee además
la pregunta viral de mirtha legrand al sanjuanino dario barassi sobre su peso
Televisión

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso
nicolas behringer, ganador de la voz argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugias
Video

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugías

El próximo jueves 18 de diciembre, a las 21 horas, el escenario de La Cantina del Lawn Tennis se convertirá en el epicentro de un show liderado por la multifacética Melodía Leiva. Cantante, violinista y guía de voluntades que encuentran su voz, Melodía no estará sola. Traerá consigo a la nueva guardia, a las promesas del canto que han brotado bajo su tutela.

La noche es la culminación de un proceso, la materialización de un sentir que nace en la intimidad de las clases y explotará -seguramente- bajo cálidos aplausos. Luz Martín, Lourdes Rodríguez, Carlota Potenzoni, Inés Persia y Ariel Luluaga, alumnos de Canto Popular de Melodía, compartirán su arte sincera e inquieta con todos los presentes.

Junto a ellos, el músico y productor Germán Güell aportará su talento, creando un viaje sonoro sólido y sutil. El acompañamiento musical será un abrazo en sí mismo, donde Melodía (con su guitarra, violín y voz) y Germán (con teclados, guitarra y voz) prepararán la escena sobre el cual las voces solistas y grupales se pondrán a jugar.

IMG_8553

Este no será un concierto de un solo color. La propuesta es, en palabras de la propia maestra, "una propuesta muy ecléctica y por demás interesante". La diversidad de géneros está garantizada: desde la potencia lírica del Rock nacional e internacional hasta la sensualidad del bolero, pasando por las raíces del folk, la elegancia del brit pop, el ritmo de la rumba y la profundidad de la trova.

"Se trata de un espectáculo muy diverso porque todos los alumnos tienen gustos musicales distintos y yo me baso en sus gustos para hacer el estilo del concierto. La impronta que se verá en el concierto es el concepto de mis clases en realidad. Yo me adapto a lo que a los alumnos los hace felices cantar”, comentó la profe.

La música, según Leiva, es un vehículo de la emoción más pura, un motor de bienestar personal. Y es en ese espacio de la felicidad donde ella construye su pedagogía: "A cualquier persona que vos le preguntás por qué canta, siempre la razón es emotiva, siempre la razón es porque 'me hace feliz', porque 'me hace bien', etc. Me aferro mucho a eso, me apoyo mucho en ese campo para construir las clases de cada uno, entonces resulta que el concierto es supercolorido".

Data importante

  • Espectáculo: Show de Melodía Leiva y sus alumnos de Canto Popular, con Germán Güell.

  • Participantes: Melodía Leiva (guitarra, violín, voz), Germán Güell (teclados, guitarra, voz), Luz Martín, Lourdes Rodríguez, Carlota Potenzoni, Inés Persia y Ariel Luluaga (canto).

  • Lugar: La Cantina del Lawn Tennis (Parque de Mayo).

  • Fecha y hora: Jueves 18 de diciembre, 21 horas.

  • Entradas: Preventas (hasta el 17/12): $10.000 y Día del concierto y puerta: $13.000
Temas
Seguí leyendo

Murió un histórico integrante de Les Luthiers

Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara contando un íntimo secreto

Zaira Nara estaría en pareja con un multimillonario europeo; ¿quién es?

No le da bola: una participante de MasterChef Celebrity ignora a Yanina Latorre

Habló el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

Murió un reconocido actor de "La Máscara"

Murió Héctor Alterio, una figura esencial del cine y el teatro argentino

Aimé despide el año con un brillo especial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pregunta viral de mirtha legrand al sanjuanino dario barassi sobre su peso
Televisión

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final
Historia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo
Calle Galíndez

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia
El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes
En redes

El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.
Gremialismo

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa
Valle Fértil

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa

Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis. video
Agendando

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis