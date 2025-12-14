domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

Homero Pettinato y Sofi La Reini expusieron terribles chats íntimos cargados de violencia

En las últimas semanas se corrieron rumores sobre una supuesta reconciliación, pero con lo ocurrido en las últimas horas todo terminó de la peor manera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Homero Pettinato y Sofi La Reini terminaron su relación hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas corrieron rumores de que iban a volver a estar juntos, pero nada de eso pasó.

Lee además
Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis. video
Agendando

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis
la pregunta viral de mirtha legrand al sanjuanino dario barassi sobre su peso
Televisión

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

En las últimas horas ambos dieron a luz mensajes muy íntimos y cargados de violencia. La primera fue La Reini, y Homero no se quedó atrás porque también expuso a la modelo.

Mirá los chats de Sofi La Reini y Homero Pettinato

Los subidos por Pettinato

image
image
image
image
image

Los mensaje que expuso Sofi La Reini

image
image
Temas
Seguí leyendo

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina, se enfrenta a una dura batalla de salud y vende su auto para someterse a dos cirugías

Murió un histórico integrante de Les Luthiers

Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara contando un íntimo secreto

Zaira Nara estaría en pareja con un multimillonario europeo; ¿quién es?

No le da bola: una participante de MasterChef Celebrity ignora a Yanina Latorre

Habló el mozo que le salvó la vida a Joaquín Levinton

Murió un reconocido actor de "La Máscara"

Murió Héctor Alterio, una figura esencial del cine y el teatro argentino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pregunta viral de mirtha legrand al sanjuanino dario barassi sobre su peso
Televisión

La pregunta viral de Mirtha Legrand al sanjuanino Darío Barassi sobre su peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo
Calle Galíndez

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados
Judiciales

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito
Dolor

Con una tonada, el emotivo video que recuerda al verdulero que murió trágicamente en Pocito

Te Puede Interesar

Video: del paso del tren al pulmón verde de Rawson video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: del paso del tren al pulmón verde de Rawson

Por David Cortez Vega
El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

El papa León XIV, ¿estuvo en San Juan?: la gran incógnita de la Iglesia local y el dato que despeja dudas
Historias

El papa León XIV, ¿estuvo en San Juan?: la gran incógnita de la Iglesia local y el dato que despeja dudas

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Abel Pintos volvió a San Juan y se emocionó en una noche inolvidable junto a sus fans en Santa Lucía
Redes

Abel Pintos volvió a San Juan y se emocionó en una noche inolvidable junto a sus fans en Santa Lucía