lunes 15 de diciembre 2025

Noche de gala

Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025

La primera edición del premio de APTRA consagró a figuras, programas y canales que marcaron el año en el universo digital, en una ceremonia transmitida por OLGA y Telefe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
martín fierro de streaming

El streaming argentino tuvo su noche consagratoria con la primera edición de los Premios Martín Fierro de Streaming 2025, organizados por APTRA para distinguir a los contenidos digitales que marcaron el año. La gala se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con la conducción de Paula Chaves y Damián Betular, y reunió a las principales figuras del ecosistema digital. En una gala donde los canales más distinguidos fueron los capitaneados por Nico Occhiato y Migue Granados, el Stream del Conicet: Fondo del mar dio el batacazo y se llevó el Oro.

CONDUCCIÓN FEMENINA

image

1. Nati Jota - OLGA - GANADORA

2. Malena Pichot - Futurock

3. Paula Chaves - OLGA

4. Vicky Garabal - Luzu

5. La Tora - luzu y TLF Streams

6. Sofi Martinez - TLF Streams

Ángel de Brito, nominado como "Mejor conducción Masculina"

CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Luquita Rodríguez - Vorterix - GANADOR

2. Tomás Rebord - Blender

3. Migue Granados - OLGA

4. Nicolás Occhiato - Luzu

5. Ángel de Brito - Bondi

6. Pedro Rosemblat - Gelatina

CO-CONDUCCIÓN FEMENINA

1. Lía Copello - Gelatina

2. Flor Jazmín - Luzu

3. Gime Accardi - OLGA

4. Yoyi Francella - Luzu - GANADORA

5. Agos Palazzolo - Vorterix

6. Juli Poggio - La casa

CO-CONDUCCIÓN MASCULINA

1. Juan Ruffo - Blender

2. Germán Beder - Vorterix

3. Damián Betular - OLGA - GANADOR

4. Marcos Aramburu - Gelatina

5. Santi Talledo - Luzu

6. Sebastián Manzoni - La casa

Carolina Amoroso, de Infobae en Vivo, nominada como "Voz periodística"

VOZ PERIODÍSTICA

1. Iván Schargrodsky - Cenital-GANADOR

2. Luciana Geuna - OLGA

3. Flor Halfon - Gelatina

4. Esteban Trebucq - Bondi

5. Carolina Amoroso - Infobae

6. Gonzalo Aziz - La Casa

FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA

image

1. Malena Guinzburg - Vorterix

2. Charo López - Gelatina

3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina

4. Momi Giardina - Luzu - GANADORA

5. Anita Esposito - Luzu

6. Anacleta - Blender

FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA

image

1. Guille Aquino - Blender

2. Nachito Saralegui - Vorterix

3. Pelao Khe - OLGA

4. El Trinche - Luzu

5. Martín Garabal - Luzu -GANADOR

6. Rober Galati - Vorterix

7. leo Greco - canal 22

ENTREVISTADOR

1. Miguel Granados - OLGA

2. Pedro Rosemblat - Gelatina

3. Julia Mengolini - Futurock

4. Juan Pablo Varsky - Clank! - GANADOR

5. Andrés Duka - Carnaval

6. Mili Hadad - Infobae

VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA

1. Pablo Giralt - Mobile Sports

2. Nani Senra - AZZ

3. Gastón Edul - OLGA

4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

5. Flavio Azzaro - AZZ - GANADOR

6. Octavio Gencarelli - Gelatina

7. Diego Díaz - picado TV

COLUMNISTA

1. Paulo Kablan - OLGA

2. Barbano - Luzu

3. Iván Schargrodsky - Blender

4. Emiliano Goggia - Gelatina

5. Naty Maldini - Futurock

6. Seba De Caro - Gelatina - GANADOR

TALENTO REVELACIÓN

1. Tomás Limansky - Gelatina

2. Anacleta - Blender

3. Ángela Torres - Luzu - GANADORA

4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu

5. Luli González - OLGA

6. Lola Latorre - La Casa

DUPLA DEL AÑO

1. Luli y Morte - OLGA

2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx - GANADOR

3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

Martín Cirio, en la nómina a mejor Streamer

STREAMER

1. Martín Cirio

2. La cobra

3. Davo-GANADOR

4. Spreen

5. Mernosketti

6. Coker

7. Juli Manzotti

MAGAZINE

1. AQN - Luzu

2. SI - OLGA - GANADOR

3. Rumis - La Casa

4. Escucho ofertas - Blender

5. Deja que entre el sol - Vorterix

6. Tengo capturas - La Casa

7. Se picó - República z

INTERÉS GENERAL

1. NDN - Luzu - GANADOR

2. PLM - Vorterix

3. Hay algo ahí - Blender

4. Bestia Bebé - Futurock

5. TDT - OLGA

6. Story time - Bondi

SEMANAL

1. Los no talentos - LUZU

2. Mi primo es Así - OLGA- GANADOR

3. Xtream Master - Luzu

4. Bang Bang - Gelatina

5. Reporte minoritario - VTX

6. Negocios son negocios - Mundo dinero

7. Estás a tiempo - Stream Room TVP

8. Ahora en Jaque - Ahora Play

HUMORÍSTICO

1. SQV - OLGA - GANADOR

2. La gambeta - DGO

3. Qué olor - Gelatina

4. Edición Especial - Luzu

5. Viernes Trece - El Trece

6. Cinco minutos mas - Vorterix

MÁS BORDER DEL STREAMING

1. Patria y Familia - Luzu

2. Lo del Turco - La canchita - GANADOR

3. El fin del mundo - Olga

Paula Chaves, una de las conductoras de #Tapados de Laburo, nominado como programa Revelación

PROGRAMA REVELACIÓN

1. Tapados de Laburo - OLGA - GANADOR

2. Se fue larga - Luzu

3. Dopaminas - Vorterix

4. Sumergidas en data - La Casa

5. Había que decirlo - El trece

6. Maxi mediodia - Ahora Play

TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL

1. Gracias Mercedes - OLGA - GANADOR

2. Día Rosarino - OLGA

3. 2do Aniversario - OLGA

4. Tini - La Casa

5. Gelatón - Gelatina

6. El baile más grande del universo - Universo TV

TRANSMISIÓN ESPECIAL

1. 24hs TDT - OLGA

2. Revolución en La Casa - La Casa

3. 20 años de YouTube - Blender

4. LUZU FC - Luzu

5. Stream Conicet- GANADOR

image

INFORMATIVO

1. Segurola y Habana - Futurock - GANADOR

2. Paraíso Fiscal - OLGA

3. La mañana - Infobae -GANADOR

4. Circo Freak - Gelatina

5. Tiempo libre - La Casa

6. Tremenda mañana - Bondi

7. Divino Tesoro - Murad

Multiverso Fantino, nominada como mejor programa Político

POLÍTICO

1. 540 - Cenital +

2. La misa - Carajo

3. Data Clave - Carnaval

4. Mate Central - Mate

5. Multiverso Fantino - Neura

6. Industria Nacional - Gelatina-GANADOR

DEPORTIVO

1. 412 - 412

2. CEF - AZZ -GANADOR

3. Golgana - OLGA

4. No se pudo - Vorterix

5. Visitantes - Carnaval

6. Mundial - AFA Estudio

MUSICAL

1. Esto es FA!

2. Algo de música - Luzu

3. Un poco de ruido - GANADOR

4. FM Luzu - Luzu

5. Soundtrash - Blender

6. Origamix - Somos origamis & Gelatina

7. Volverme loco - Bombo tv

DE ACTUALIDAD

1. Ángel responde - Bondi - GANADOR

2. El ejército de la mañana - Bondi

3. Resu en Vivo - Resumido

4. Desayuno Intermitente - Blender

5. Ya fue todo - Jotax

6. Elijo Creer - Gelatina

7. La posta del espectáculo - Stream room TVP

image

MEJOR CONTENIDO ON DEMAND

1. La Cruda - OLGA - GANADOR

2. Asi somos - LUZU

3. El galpón - Vorterix

4. Esto es cine - Blender

5. Banquete - OLGA

6. Una buena excusa - Gelatina

STREAM REACT

1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV- GANADOR

2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

3. Gran Hermano - streams telefe

4. Azzaro reacción - AZZ

PROGRAMA FEDERAL

1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)

3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) GANADOR

4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) GANADOR

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO

1 OLGA - GANADOR

2 Luzu

3 Gelatina

4 Blender

5 Vorterix

6 Bondi

VOTOS DEL PÚBLICO:

MEJOR COMUNIDAD: Luzu TV -GANADOR

CLIP DEL AÑO: Luzu TV - GANADOR

