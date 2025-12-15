Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro de Streaming 2025

2. Malena Pichot - Futurock
3. Paula Chaves - OLGA
4. Vicky Garabal - Luzu
5. La Tora - luzu y TLF Streams
6. Sofi Martinez - TLF Streams
Ángel de Brito, nominado como "Mejor conducción Masculina"
CONDUCCIÓN MASCULINA
1. Luquita Rodríguez - Vorterix - GANADOR
2. Tomás Rebord - Blender
3. Migue Granados - OLGA
4. Nicolás Occhiato - Luzu
5. Ángel de Brito - Bondi
6. Pedro Rosemblat - Gelatina
CO-CONDUCCIÓN FEMENINA
1. Lía Copello - Gelatina
2. Flor Jazmín - Luzu
3. Gime Accardi - OLGA
4. Yoyi Francella - Luzu - GANADORA
5. Agos Palazzolo - Vorterix
6. Juli Poggio - La casa
CO-CONDUCCIÓN MASCULINA
1. Juan Ruffo - Blender
2. Germán Beder - Vorterix
3. Damián Betular - OLGA - GANADOR
4. Marcos Aramburu - Gelatina
5. Santi Talledo - Luzu
6. Sebastián Manzoni - La casa
Carolina Amoroso, de Infobae en Vivo, nominada como "Voz periodística"
VOZ PERIODÍSTICA
1. Iván Schargrodsky - Cenital-GANADOR
2. Luciana Geuna - OLGA
3. Flor Halfon - Gelatina
4. Esteban Trebucq - Bondi
5. Carolina Amoroso - Infobae
6. Gonzalo Aziz - La Casa
FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA
1. Malena Guinzburg - Vorterix
2. Charo López - Gelatina
3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina
4. Momi Giardina - Luzu - GANADORA
5. Anita Esposito - Luzu
6. Anacleta - Blender
FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA
1. Guille Aquino - Blender
2. Nachito Saralegui - Vorterix
3. Pelao Khe - OLGA
4. El Trinche - Luzu
5. Martín Garabal - Luzu -GANADOR
6. Rober Galati - Vorterix
7. leo Greco - canal 22
ENTREVISTADOR
1. Miguel Granados - OLGA
2. Pedro Rosemblat - Gelatina
3. Julia Mengolini - Futurock
4. Juan Pablo Varsky - Clank! - GANADOR
5. Andrés Duka - Carnaval
6. Mili Hadad - Infobae
VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA
1. Pablo Giralt - Mobile Sports
2. Nani Senra - AZZ
3. Gastón Edul - OLGA
4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio
5. Flavio Azzaro - AZZ - GANADOR
6. Octavio Gencarelli - Gelatina
7. Diego Díaz - picado TV
COLUMNISTA
1. Paulo Kablan - OLGA
2. Barbano - Luzu
3. Iván Schargrodsky - Blender
4. Emiliano Goggia - Gelatina
5. Naty Maldini - Futurock
6. Seba De Caro - Gelatina - GANADOR TALENTO REVELACIÓN
1. Tomás Limansky - Gelatina
2. Anacleta - Blender
3. Ángela Torres - Luzu - GANADORA
4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu
5. Luli González - OLGA
6. Lola Latorre - La Casa
DUPLA DEL AÑO
1. Luli y Morte - OLGA
2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx - GANADOR
3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu
4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu
Martín Cirio, en la nómina a mejor Streamer
STREAMER
1. Martín Cirio
2. La cobra
3. Davo-GANADOR
4. Spreen
5. Mernosketti
6. Coker
7. Juli Manzotti
MAGAZINE
1. AQN - Luzu
2. SI - OLGA - GANADOR
3. Rumis - La Casa
4. Escucho ofertas - Blender
5. Deja que entre el sol - Vorterix
6. Tengo capturas - La Casa
7. Se picó - República z
INTERÉS GENERAL
1. NDN - Luzu - GANADOR
2. PLM - Vorterix
3. Hay algo ahí - Blender
4. Bestia Bebé - Futurock
5. TDT - OLGA
6. Story time - Bondi
SEMANAL
1. Los no talentos - LUZU
2. Mi primo es Así - OLGA- GANADOR
3. Xtream Master - Luzu
4. Bang Bang - Gelatina
5. Reporte minoritario - VTX
6. Negocios son negocios - Mundo dinero
7. Estás a tiempo - Stream Room TVP
8. Ahora en Jaque - Ahora Play
HUMORÍSTICO
1. SQV - OLGA - GANADOR
2. La gambeta - DGO
3. Qué olor - Gelatina
4. Edición Especial - Luzu
5. Viernes Trece - El Trece
6. Cinco minutos mas - Vorterix
MÁS BORDER DEL STREAMING
1. Patria y Familia - Luzu
2. Lo del Turco - La canchita - GANADOR
3. El fin del mundo - Olga
Paula Chaves, una de las conductoras de #Tapados de Laburo, nominado como programa Revelación
PROGRAMA REVELACIÓN
1. Tapados de Laburo - OLGA - GANADOR
2. Se fue larga - Luzu
3. Dopaminas - Vorterix
4. Sumergidas en data - La Casa
5. Había que decirlo - El trece
6. Maxi mediodia - Ahora Play
TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL
1. Gracias Mercedes - OLGA - GANADOR
2. Día Rosarino - OLGA
3. 2do Aniversario - OLGA
4. Tini - La Casa
5. Gelatón - Gelatina
6. El baile más grande del universo - Universo TV
TRANSMISIÓN ESPECIAL
1. 24hs TDT - OLGA
2. Revolución en La Casa - La Casa
3. 20 años de YouTube - Blender
4. LUZU FC - Luzu
5. Stream Conicet- GANADOR
INFORMATIVO
1. Segurola y Habana - Futurock - GANADOR
2. Paraíso Fiscal - OLGA
3. La mañana - Infobae -GANADOR
4. Circo Freak - Gelatina
5. Tiempo libre - La Casa
6. Tremenda mañana - Bondi
7. Divino Tesoro - Murad
Multiverso Fantino, nominada como mejor programa Político
POLÍTICO
1. 540 - Cenital +
2. La misa - Carajo
3. Data Clave - Carnaval
4. Mate Central - Mate
5. Multiverso Fantino - Neura
6. Industria Nacional - Gelatina-GANADOR DEPORTIVO
1. 412 - 412
2. CEF - AZZ -GANADOR
3. Golgana - OLGA
4. No se pudo - Vorterix
5. Visitantes - Carnaval
6. Mundial - AFA Estudio
MUSICAL
1. Esto es FA!
2. Algo de música - Luzu
3. Un poco de ruido - GANADOR
4. FM Luzu - Luzu
5. Soundtrash - Blender
6. Origamix - Somos origamis & Gelatina
7. Volverme loco - Bombo tv
DE ACTUALIDAD
1. Ángel responde - Bondi - GANADOR
2. El ejército de la mañana - Bondi
3. Resu en Vivo - Resumido
4. Desayuno Intermitente - Blender
5. Ya fue todo - Jotax
6. Elijo Creer - Gelatina
7. La posta del espectáculo - Stream room TVP
MEJOR CONTENIDO ON DEMAND
1. La Cruda - OLGA - GANADOR
2. Asi somos - LUZU
3. El galpón - Vorterix
4. Esto es cine - Blender
5. Banquete - OLGA
6. Una buena excusa - Gelatina
STREAM REACT
1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV- GANADOR
2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers
3. Gran Hermano - streams telefe
4. Azzaro reacción - AZZ
PROGRAMA FEDERAL
1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)
3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) GANADOR
4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) GANADOR MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL EN VIVO
1 OLGA - GANADOR
2 Luzu
3 Gelatina
4 Blender
5 Vorterix
6 Bondi
VOTOS DEL PÚBLICO:
MEJOR COMUNIDAD: Luzu TV -GANADOR
CLIP DEL AÑO : Luzu TV - GANADOR
Fuente: Infobae