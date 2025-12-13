Zaira Nara estaría en pareja con un multimillonario europeo; ¿quién es?

En medio de los rumores que Zaira Nara volvía con su expareja , Gustavo Méndez de “La Posta del Espectáculo” que se emite en TV Pública dijo que la modelo estaría muy enamorada y en pareja con un multimillonario.

En un relato plagado de suspenso, Méndez pintó el mapa de personajes: “ Una trama polémica que involucra a Zaira Nara, Facundo Pieres, Martín Pepa, Carolina Pampita Ardohain ”, deslizó, preparando al público para el entramado que incluye ex parejas, amistades forjadas en el mundo del polo y relaciones cruzadas con la aristocracia regional.

Con quién estaría saliendo Zaira Nara

“Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Es el nuevo novio de Zaira Nara: heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”, relató el periodista, subrayando el peso internacional de la familia Strom. No escatimó detalles sobre la fortuna y la red de vínculos: “El abuelo, Robert Zellinberg de Balkany, fue creador de centros comerciales en Europa, en Madrid, Francia, España, Bélgica, Alemania. Empezó a invertir en inmobiliaria. La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen —el padre de los hijos de Zaira— es pobre. Es pobre. Y eso no es fácil de decir en este círculo”.

image

Méndez mostró cómo los lazos con el polo y la elite argentina terminan cruzándose: “Facundo Pieres es muy amigo de Clemente Zavaleta, el hijo de una de las Trillizas de Oro, María Emilia. Clemente está casado, justamente, con la hermana de Robert Strom”. Recreó también la dinámica sentimental, despejando rumores del pasado: “Zaira no quiere saber nada con Facundo Pieres. Y él —que quería volver, le mandaba mensajes y llamados a Zaira— quedó dolido porque lo dejó”.

El periodista detalló la cronología del romance y la magnitud del entorno del nuevo novio de la modelo: “Robert vive entre Palm Beach, la zona más top de Florida, y castillos europeos. Tiene la misma edad que Zaira, treinta y siete años, habla español perfecto y es tan ‘fachero’ como exitoso en el mundo del polo y los negocios”.

Además, posicionó visualmente a Strom: “Poneme la foto de Robert Strom en una de sus propiedades europeas, rodeado de lujo... Me lo van a querer venir a desmentir, pero es la posta. Están conociendo al nuevo novio de Zaira Nara, archi mega recontra millonario”.

El entramado —según Méndez— conecta las altas esferas europeas, el ambiente del polo, la farándula argentina y hasta la familia de las Trillizas de Oro, arrojando así un nuevo capítulo en la novela mediática que rodea a Zaira Nara. De esta manera, la conductora y modelo no solo deja atrás las especulaciones de reconciliación con Jakob Von Plessen y Facundo Pieres, sino que se instala en otro nivel del jet set internacional, formando una dupla candidata para ser la favorita de la próxima temporada de glamour, romances y alta sociedad.

La revelación del romance entre Zaira Nara y Robert Strom no solo podría representar el cierre definitivo a las especulaciones sobre su pasado con Jacob van Plosen y los rumores con Bauletti, sino que también abriría un nuevo capítulo en la vida sentimental y social de la modelo, ahora vinculada con el jet set europeo y el universo de la alta aristocracia internacional. La historia de Zaira y Strom, atravesada por linajes, castillos y una red de amistades selectas, promete captar la atención tanto de los curiosos del espectáculo como de quienes siguen de cerca las aventuras de las celebridades argentinas en el exterior, posicionando a Zaira como una de las protagonistas indiscutidas de la crónica de amor y poder en la próxima temporada mediática.