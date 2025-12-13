No le da bola: una participante de MasterChef Celebrity ignora a Yanina Latorre

La panelista de LAM, Yanina Latorre, que suplanta a Maxi López en MasterChef Celebrity contó que una participante la ignora en todo momento y que vivió un momento muy incómodo en el set de grabación.

En Sálvese Quien Pueda , el ciclo que conduce por América , relató con lujo de detalles cómo Marixa Balli decidió no saludarla en pleno almuerzo del equipo .

“Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, comenzó diciendo al aire.

Pero la actitud de una figura la sorprendió: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, agregó, en referencia a su excompañera de LAM.

Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’“, sumó. Y cerró, picante: ”Pero todo el mundo sabía que yo iba".