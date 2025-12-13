sábado 13 de diciembre 2025

No le da bola: una participante de MasterChef Celebrity ignora a Yanina Latorre

La panelista de LAM contó el momento incómodo que vivió en el set de grabación con una compañera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La panelista de LAM, Yanina Latorre, que suplanta a Maxi López en MasterChef Celebrity contó que una participante la ignora en todo momento y que vivió un momento muy incómodo en el set de grabación.

Qué participante de MasterChef ignora a Yanina Latorre

En Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América, relató con lujo de detalles cómo Marixa Balli decidió no saludarla en pleno almuerzo del equipo.

Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, comenzó diciendo al aire.

image

Pero la actitud de una figura la sorprendió: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, agregó, en referencia a su excompañera de LAM.

Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’“, sumó. Y cerró, picante: ”Pero todo el mundo sabía que yo iba".

La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

