No le da bola: una participante de MasterChef Celebrity ignora a Yanina Latorre

La panelista de LAM, Yanina Latorre, que suplanta a Maxi López en MasterChef Celebrity contó que una participante la ignora en todo momento y que vivió un momento muy incómodo en el set de grabación.
La panelista de LAM contó el momento incómodo que vivió en el set de grabación con una compañera.
En Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por América, relató con lujo de detalles cómo Marixa Balli decidió no saludarla en pleno almuerzo del equipo.
“Salimos de la grabación cuando terminó todo y vamos a almorzar al buffet del lugar. Yo me siento ahí, entra el Turco Naim, entra Cachete Sierra, entran todos los que venían de la otra grabación. Todos venían y me saludaban”, comenzó diciendo al aire.
Pero la actitud de una figura la sorprendió: “Ella entró, me esquivó y siguió de largo. Se sentó en maquillaje. Nunca giró para saludarme”, agregó, en referencia a su excompañera de LAM.
Yo la veo de espalda y uno me dice: ‘Mirá, siguió de largo y no te saludó’“, sumó. Y cerró, picante: ”Pero todo el mundo sabía que yo iba".