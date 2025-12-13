sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Murió Héctor Alterio, una figura esencial del cine y el teatro argentino

El actor falleció a los 96 años en Madrid. Con más de siete décadas de trayectoria, fue una figura clave del cine y el teatro argentino y español, con una obra reconocida a ambos lados del Atlántico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-13 at 12.15.05 PM

Héctor Alterio, uno de los actores más influyentes y respetados del cine y el teatro argentino y español, falleció a los 96 años en Madrid. La noticia fue confirmada por la Academia de Cine de España y generó una profunda conmoción en el ámbito cultural de ambos países, donde su trayectoria dejó una huella indeleble.

Lee además
Aimé está despidiendo el año abriéndole al mismo tiempo la puerta al 2026. video
Talento nuestro

Aimé despide el año con un brillo especial
La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

Con una carrera que se extendió por más de siete décadas, Alterio se consolidó como una referencia artística a ambos lados del Atlántico. A lo largo de su vida recibió múltiples distinciones, entre ellas el Goya de Honor del cine español en 2004 y el Cóndor de Plata del cine argentino en 2008, reconocimientos que sintetizan la dimensión de su legado.

La familia Alterio-Bacaicoa informó a través de la productora Pentación Espectáculos que el actor falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte”, y destacaron que se mantuvo activo profesionalmente hasta sus últimos años. La despedida se multiplicó en el mundo cultural y político. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, expresó en redes sociales su pesar y lo definió como “uno de los grandes actores de la historia cultural argentina”, subrayando su compromiso, generosidad y coherencia artística.

Nacido en Buenos Aires en 1929, Alterio debutó en el teatro en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Tras formarse en Arte Dramático, fue uno de los fundadores del Nuevo Teatro, un espacio clave en la renovación de la escena teatral argentina durante los años sesenta. Su posterior irrupción en el cine lo convirtió en una figura central del nuevo cine nacional, con participaciones destacadas en películas dirigidas por Leopoldo Torre Nilsson y otros referentes de la época.

En 1975 se radicó en España luego de recibir amenazas de la organización paramilitar Triple A, un hecho que marcó un giro decisivo en su carrera. Allí se integró plenamente al cine español y trabajó con directores de renombre como Jaime Chávarri, Pilar Miró y Jaime de Armiñán. Por su actuación en A un dios desconocido obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, y El nido fue nominada al Oscar en 1980.

Pese a su exilio, Alterio nunca dejó de vincularse con el cine argentino. Participó en cuatro de las primeras películas nacionales nominadas al Oscar: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), que obtuvo la estatuilla, y El hijo de la novia (2001). Estas obras consolidaron su figura como un puente artístico entre Argentina y España.

El reconocimiento a su trayectoria llegó de manera constante. Además del Goya de Honor y el Cóndor de Plata, en 2023 fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura en el Centro Cultural Kirchner, en un homenaje que reunió a figuras emblemáticas del cine y el teatro argentino. Durante ese acto, Alterio dejó una reflexión que sintetizó su espíritu: “Estoy contento de lo que he vivido. Dicen que estoy en tiempo de descuento, pero espero atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda”.

Sus últimos trabajos incluyeron participaciones cinematográficas en Kamikaze (2014) y Due uomini, quattro donne e una mucca depressa (2015). A los 94 años volvió a subirse a un escenario en Madrid con Una pequeña historia, obra escrita y dirigida por su compañera de vida, la psicoanalista Ángela Bacaicoa, en la que recreó su viaje de ida y vuelta a la Argentina.

Temas
Seguí leyendo

"Bugonia", un análisis sobre lo diminuto del ser humano contado a lo Lanthimos

Dolor en la movida tropical por la muerte del cantante de un reconocido grupo

Joaquín Levinton, internado de urgencia tras descompensarse en un bar

El video más sanjuanino del día: ¡Barassi reaccionó a los mejores audios de la provincia!

Gimena Accardi confesó cómo está su vida íntima a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: mirá lo que dijo

La zarzuela y la romanza brillarán en el Teatro del Bicentenario

Martín Fierro de Cine y Series: todos los ganadores; "El Eternauta" arrasó y Natalia Oreiro ganó el oro

Luisana Lopilato se reunió con el Papa León XIV y compartió emotivas imágenes del momento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La justicia intervino y falló en contra de Rial, Ventura y América TV por las emisiones que perjudicaron a Beatriz Salomón hace más de 20 años.
Importante

La Justicia ratificó a favor de la sanjuanina Beatriz Salomón: Jorge Rial y Luis Ventura deberán pagar una cifra millonaria

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal
Flagrancia

Entraron a robar a una casa de Chimbas, terminaron detenidos y dos de ellos irán al Penal

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida
Rivadavia

Video: el peligroso método que usó un joven para promocionar turísticamente a La Bebida

Te Puede Interesar

Micaela, la sanjuanina de 5 años que conmovió al país tras vencer al cáncer.
Historia

Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia

Por Daiana Kaziura
Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio
In fraganti

Fue a pasear a la Fiesta de Santa Lucía y terminó detenido: días atrás había cometido un robo en un domicilio

Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan
Legislativas

Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena
Tiempo en Chile

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Las ferreterías cierran un 2025 con una caida de ventas de hasta 29%. El CIRCOT y la CAEMCO coincidieron en que la construcción esta año avanzó a un ritmo muy por debajo del histórico.
Balance

La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan