jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Retiro

"Fin del juego": secuestran 140 PlayStation 5 de contrabando valuadas en $191 millones

El operativo de la Policía Federal se realizó en la Terminal de Ómnibus y dejó tres imputados por presunta infracción al Código Aduanero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Contrabando: incautaron 140 consolas PlayStation 5 y más de un centenar de accesorios de alta gama, con un valor estimado que ronda los 191 millones de pesos.

Contrabando: incautaron 140 consolas PlayStation 5 y más de un centenar de accesorios de alta gama, con un valor estimado que ronda los 191 millones de pesos.

Un operativo de la Policía Federal (PFA) en la Terminal de Ómnibus de Retiro, en CABA, terminó con un verdadero “game over” para una red de contrabando: 140 consolas PlayStation 5 y más de un centenar de accesorios de alta gama fueron incautados, con un valor estimado que ronda los 191 millones de pesos.

Lee además
Una jubilada fue víctima de un brutal asesinato en Buenos Aires.
Horror en Buenos Aires

Brutal asesinato: mataron a golpes a jubilada para robarle carne y cuatro pollos
Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.
En Diputados

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las normas de discapacidad ni universidades

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de tareas preventivas orientadas a combatir el contrabando y las infracciones a la Ley de Marcas en uno de los principales puntos de circulación de encomiendas del país.

Durante un control en el sector de ingreso de paquetería, personal de la División Comisaría Terminal de Ómnibus CABA detectó a dos hombres que trasladaban quince bultos de gran tamaño y que intentaron retirarse del lugar para evitar la inspección policial. La maniobra llamó la atención de los agentes, que ordenaron el escaneo de las cajas en el sector conocido como Puente 4.

image

Las imágenes revelaron la presencia de electrónica de alta gama, lo que motivó una revisión más profunda. Al abrir los bultos, los efectivos confirmaron la sospecha: en su interior había 140 consolas de videojuegos (tanto de mesa como portátiles), 124 joysticks, lentes de realidad virtual, cascos especiales y otros accesorios, todos de marcas reconocidas y sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, a cargo del juez Javier López Biscayart, fueron imputados los dos hombres interceptados y un tercer individuo que se presentó como dueño de la mercadería, aunque no pudo justificar su procedencia. Todo el material quedó secuestrado y a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Temas
Seguí leyendo

Eugenia Quevedo, una artista que ya late en las paredes del aeropuerto cordobés

No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

Encuentran muerto a otro militar en un cuartel de Corrientes

El micrófono de luto: falleció una histórica locutora de Radio Nacional

Súper gripe H3N2: ya está más cerca de Argentina y recomiendan aplicarse la vacuna

En Mendoza, los padres pagarán hasta $1,2 millones si sus hijos hacen bullying

Horror en Mar del Plata: cuatro mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Se va el 2025: Cuáles fueron los libros más leídos en Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.
En Diputados

El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las normas de discapacidad ni universidades

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hay signos que destacan por su cordialidad para ejercer de anfitriones en la Navidad.
Lo dicen los astros

Poseídos por el espíritu de Papá Noel: los 3 signos que se consagran como los mejores anfitriones esta Navidad

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan
Fin de una etapa

Cambio histórico en el Colegio La Inmaculada: las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús se van de San Juan

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente
Medanito

El automovilista que chocó de frente a varios motociclistas en Rawson, investigado formalmente

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Imagen ilustrativa
Asalto a mano armada

Pidieron un auto de DiDi y asaltaron al chofer cuando llegó a buscar el pasaje en Chimbas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?