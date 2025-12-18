"Fin del juego": secuestran 140 PlayStation 5 de contrabando valuadas en $191 millones

Contrabando: incautaron 140 consolas PlayStation 5 y más de un centenar de accesorios de alta gama, con un valor estimado que ronda los 191 millones de pesos.

Un operativo de la Policía Federal (PFA) en la Terminal de Ómnibus de Retiro, en CABA, terminó con un verdadero “game over” para una red de contrabando: 140 consolas PlayStation 5 y más de un centenar de accesorios de alta gama fueron incautados, con un valor estimado que ronda los 191 millones de pesos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de tareas preventivas orientadas a combatir el contrabando y las infracciones a la Ley de Marcas en uno de los principales puntos de circulación de encomiendas del país.

Durante un control en el sector de ingreso de paquetería, personal de la División Comisaría Terminal de Ómnibus CABA detectó a dos hombres que trasladaban quince bultos de gran tamaño y que intentaron retirarse del lugar para evitar la inspección policial. La maniobra llamó la atención de los agentes, que ordenaron el escaneo de las cajas en el sector conocido como Puente 4.

Las imágenes revelaron la presencia de electrónica de alta gama, lo que motivó una revisión más profunda. Al abrir los bultos, los efectivos confirmaron la sospecha: en su interior había 140 consolas de videojuegos (tanto de mesa como portátiles), 124 joysticks, lentes de realidad virtual, cascos especiales y otros accesorios, todos de marcas reconocidas y sin documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, a cargo del juez Javier López Biscayart, fueron imputados los dos hombres interceptados y un tercer individuo que se presentó como dueño de la mercadería, aunque no pudo justificar su procedencia. Todo el material quedó secuestrado y a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.