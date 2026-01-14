miércoles 14 de enero 2026

Tremendo

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados

Lo que parecía una postal tranquila terminó convirtiéndose en un episodio inquietante en plena ruta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lo que comenzó como una simple grabación nocturna terminó en una escena que heló la sangre. Un grupo de personas que circulaba de noche por la Ruta Nacional 7, entre la localidad de Saforcada (Junín) y Alem, en el noroeste bonaerense, filmaba la llamada “luna roja” cuando una aparición inesperada los dejó en shock.

javier milei recibio en casa rosada a los hermanos cunio, sobrevivientes argentinos del secuestro de hamas
Tras su liberación en 2025

Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, sobrevivientes argentinos del secuestro de Hamas
tragedia en una colonia de vacaciones: un nino murio luego de ahogarse con uvas
Dolor

Tragedia en una colonia de vacaciones: un niño murió luego de ahogarse con uvas

En el video, que rápidamente comenzó a circular por redes sociales, se observan dos figuras blancas al costado del camino, entre los pastizales y cerca de una laguna. La escena se desarrolla en un tramo con muy poca iluminación, lo que acentúa el clima inquietante. “Se me heló la sangre. No supimos qué eran”, relató uno de los testigos que registró las imágenes.

Según contaron los ocupantes del vehículo, al advertir las siluetas decidieron grabar para intentar entender qué estaban viendo. Sin embargo, en ningún momento lograron identificar con claridad de qué se trataba. Las figuras permanecían inmóviles, recortadas contra la oscuridad del paisaje rural, mientras el auto continuaba su marcha.

El registro se viralizó en cuestión de horas y despertó sorpresa, temor y todo tipo de especulaciones entre vecinos y conductores que transitan habitualmente ese tramo de la Ruta 7. Algunos hablaron de personas, otros de animales, y no faltaron quienes lo asociaron a un fenómeno inexplicable.

Hasta el momento, no hubo una explicación oficial sobre lo ocurrido. Lo cierto es que el video sumó un nuevo capítulo a las historias inquietantes que, de tanto en tanto, surgen en rutas del interior del país y vuelven a poner en primer plano esos momentos en los que la realidad parece rozar lo desconocido.

