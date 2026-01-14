Javier Milei recibió en Casa Rosada a los hermanos Cunio, sobrevivientes argentinos del secuestro de Hamas

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en su despacho de Casa Rosada a los hermanos Ariel y David Cunio, dos de los argentinos que fueron secuestrados por Hamas en la madrugada del 7 de octubre de 2023. Ambos fueron liberados dos años después como parte de una primera fase del acuerdo de paz entre el grupo terrorista e Israel.

En octubre del 2023, el grupo terrorista secuestró a 21 argentinos: cinco fueron asesinados y 16 lograron sobrevivir. La familia Cunio fue una de las más afectadas por la fatídica maniobra de Hamas: ocho de sus miembros permanecieron como rehenes tras el asalto al kibutz Nir Oz, entre ellos las mellizas Emma y Yuli, quienes recuperaron la libertad en noviembre de 2023.

Con el paso de los meses, todos los rehenes de esta familia fueron liberados. David y Ariel fueron parte de uno de los últimos grupos en ser liberados junto al argentino Eitan Horn. La excarcelación de los hermanos en octubre del año pasado puso fin a una extensa y difícil espera para ambas familias, que mantuvieron la esperanza durante más de dos años para recibirlos con vida.

En un reportaje a medios israelíes, David Cunio reveló la magnitud de la tortura física y psicológica infligida durante su cautiverio en Gaza. El entonces rehén permaneció bajo confinamiento, junto con su esposa, hijas y otros familiares, en casas y hospitales de la Franja antes de ser retenido en túneles.

Durante el encierro, vivió en condiciones de privación extrema: “Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos dieron nada”.

Ante el Canal 23 de Israel, Cunio marcó el profundo impacto que persiste tras su liberación: “No es fácil regresar del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen niñas pequeñas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su sitio”.

El cautiverio también estuvo marcado por la incertidumbre sobre el destino de los miembros de su familia; la primera separación tras el ataque dejó a sus hijas gemelas bajo distintos cuidados y la familia solo logró reunirse más adelante en el hospital Nasser, donde comprobaron que Emma se encontraba con pérdida de peso y con sarpullidos.

Cunio también denunció la manipulación de la información por parte de Hamás, cuyos miembros le aseguraron que su esposa había rehecho su vida, una mentira que, en sus palabras, llegaba a calar en la mente del rehén por la vulnerabilidad psicológica del encierro.

El caso de Esther Cunio cobró notoriedad internacional después de conocerse que evitó el secuestro al declarar que era admiradora del futbolista Lionel Messi, lo que llevó a los milicianos que ingresaron en su vivienda a dejarla en libertad. Desde ese momento, se transformó en un referente de fortaleza y esperanza para la comunidad que pidió por la liberación de todos los rehenes.

Pese al reencuentro de los exrehenes con sus familias, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos solicitó públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu que no avance con la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás hasta que no se restituyan los restos de Ran Gvili, soldado israelí que también fue secuestrado en octubre del 2023. “Hasta que Ran regrese, el Estado de Israel no podrá cerrar su herida más profunda ni iniciar el proceso de recuperación y sanación que tanto necesita”, sostuvo.

Milei ya se había reunido en junio del año pasado con los familiares de los rehenes argentinos que Hamas secuestró durante el ataque terrorista del 2023. Allí estuvieron Luis y Silvia Cunio, padres de Ariel y David, que le regalaron al Presidente un libro llamado The October 7 War. Entre los familiares convocados por el Gobierno también estaban Yarden Bibas, esposo de Shiri y padre de Ariel y Kfir, asesinados a sangre fría por el grupo terrorista.

Durante aquel viaje, Milei se convirtió en el primer jefe de Estado argentino en hablar ante la Knéset. Además, recibió el Premio Génesis, conocido como el “Premio Nobel judío” y brindó una clase magistral en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el plano político, firmó el Memorándum por la Democracia y la Libertad contra el Terrorismo y el Antisemitismo, junto al Primer Ministro Netanyahu, y anunció la mudanza de la Embajada Argentina a Jerusalén en 2026.

