miércoles 14 de enero 2026

Tremendo

Allanaron una carnicería acusada de vender carne de gato

Allanaron una carnicería acusada de vender carne de gato. La justicia implicó a una mujer como autora del delito de suministro de sustancias peligrosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Allanaron una carnicería acusada de vender carne de gato. La justicia implicó a una mujer de 52 años como autora del delito de suministro de sustancias peligrosas.

Un grave episodio vinculado a la seguridad alimentaria generó alarma en la ciudad de Salta y derivó en un allanamiento judicial a una carnicería ubicada en barrio Ceferino de la provincia de Salta.

La intervención fue dispuesta por el fiscal penal 5 en feria, Federico Jovanovics, quien imputó de forma provisional a una mujer de 52 años como autora del delito de suministro, distribución y almacenamiento de sustancias alimenticias peligrosas para la salud, previsto en el artículo 201 del Código Penal.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer mayor de edad, quien relató que el pasado 28 de diciembre una vecina le informó que, al consumir una morcilla adquirida en una carnicería de la zona, encontró restos de un animal, sospechando que se trataba de un felino.

Ante la gravedad del hallazgo, la denunciante consultó con un veterinario particular y luego con un especialista del Hospital Municipal de Mascotas, quienes coincidieron en que los restos corresponderían a partes de un felino.

El local investigado funciona desde hace seis años y se promociona como punto de venta de embutidos. Según el informe requerido por la Fiscalía, el comercio -ubicado en calle Rodrigo Pereyra al 1800- es propiedad de la mujer imputada.

Frente a la gravedad, urgencia y reiterancia del hecho, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en feria una orden de allanamiento y secuestro, que se concretó el viernes 9 de enero. Durante el procedimiento se identificó a la propietaria y se incautaron diversos elementos de interés para la investigación.

Personal de Bromatología de la Municipalidad de Salta inspeccionó el lugar y constató la presencia de embutidos, partes de carne y otros productos alimenticios de dudosa procedencia, sin refrigeración adecuada y en deficiente estado de conservación, no aptos para la venta ni el consumo humano.

Se dispuso el levantamiento de muestras para su posterior análisis y el decomiso de los productos, conforme lo establecido por la Ordenanza N° 15292 y la Ley N° 18284 del Código Alimentario Argentino.

En total, se secuestraron cuatro tipos de productos: queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla. De cada uno se tomaron tres muestras para su análisis bromatológico.

Además, Bromatología labró un acta de infracción por falta de habilitación comercial, ausencia de carnet de manipulación de alimentos, incumplimiento de la Ley 18284 (artículos 21 y 28), productos sin refrigeración y malas condiciones de higiene.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad de Salta y organismos del Gobierno provincial, ante las posibles y graves consecuencias que este tipo de hechos puede generar para la salud pública.

Fuente: quepasasalta.com.ar

