miércoles 14 de enero 2026

Siguen los incendios

Las llamas siguen arrasando Chubut: declararon el estado de catástrofe y emergencia en Epuyén

La localidad patagónica declaró el estado de catástrofe y emergencia hasta el 30 de junio. ¿Qué implica esta declaración?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las llamas siguen afectando distintas localidades de Chubut.

La emergencia por los incendios forestales en el noroeste de Chubut volvió a escalar en las últimas horas tras la reactivación de focos ígneos en cercanías del Lago Epuyén. La combinación de fuertes vientos, bajas condiciones de humedad y temperaturas moderadas generó un escenario propicio para que las llamas retomaran fuerza, obligando a un nuevo despliegue de recursos de emergencia y a la adopción de medidas excepcionales por parte de las autoridades locales.

Durante la jornada del martes, una espesa nube de humo comenzó a elevarse desde sectores montañosos, encendiendo las alertas ante el riesgo de que el fuego avance hacia zonas habitadas. Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego advirtieron que las ráfagas del oeste, que rondaron los 40 kilómetros por hora, aceleraron el desplazamiento del incendio sobre la vegetación nativa, altamente vulnerable debido a la sequedad acumulada.

El balance preliminar indica que el área afectada alcanza cerca de 11.970 hectáreas, comprendiendo regiones de Puerto Patriada, El Hoyo y parajes aledaños. Si bien más de una veintena de focos iniciales lograron ser controlados, otros continúan activos y con comportamiento cambiante, lo que dificulta las tareas de contención.

En el terreno trabajan casi 300 brigadistas de distintos organismos provinciales y nacionales. Las acciones se concentran en el armado de cortafuegos, el enfriamiento de sectores críticos y la protección de viviendas e infraestructura, mediante el uso de herramientas manuales y equipos de agua a presión.

El operativo se refuerza desde el aire con el avión Fireliner, una aeronave especialmente equipada para incendios forestales, que carga alrededor de 6.000 litros de agua directamente del Lago Epuyén y los descarga en áreas de difícil acceso, especialmente en las laderas de la cordillera.

En paralelo, los organismos sanitarios instalaron puestos de atención cercanos a la línea de combate. Personal de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y de la Agencia Federal de Emergencias brinda asistencia inmediata a los combatientes, con especial atención a cuadros de agotamiento, deshidratación o problemas respiratorios provocados por la inhalación de humo.

El pronóstico climático no ofrece un alivio pleno. Si bien se espera el ingreso de un sistema inestable que podría dejar lluvias débiles durante la mañana del miércoles y precipitaciones más persistentes hacia la tarde, el viento continuaría soplando con intensidad, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, un factor que complica tanto el trabajo aéreo como la seguridad del personal en tierra.

En el plano judicial, la Fiscalía de Chubut mantiene en marcha una investigación para esclarecer el origen del incendio. Las pericias apuntan a que el foco inicial se habría generado el lunes 5 de enero, minutos antes de las 15, en un área de difícil acceso entre El Hoyo y Puerto Patriada. El hallazgo de restos de acelerantes y la detección de dos puntos de inicio casi simultáneos refuerzan la sospecha de una intervención humana, ya sea intencional o por negligencia grave.

Incendios en Epuyén: estado de catástrofe

Frente a la gravedad de la situación, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el estado de catástrofe y emergencia hasta el 30 de junio. La ordenanza, aprobada por unanimidad, abarca las áreas ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria, y responde al impacto devastador del incendio que ya destruyó viviendas y afectó servicios esenciales como el agua y la energía eléctrica.

La normativa también habilita al intendente José Contreras a gestionar fondos y realizar contrataciones directas para atender la urgencia, sin los plazos administrativos habituales, tanto ante el gobierno provincial como el nacional.

Mientras tanto, en Puerto Patriada y zonas cercanas se reforzó el pedido a la población para mantenerse atenta ante una eventual evacuación preventiva. La persistencia del viento, sumada al calor y la sequía, mantiene en vilo a una región que continúa enfrentando una de las emergencias ambientales más severas de los últimos años.

FUENTE: Crónica

