Una maestra argentina quedó entre las 10 mejores del mundo y compite por un millón de dólares: de qué provincia es

Gloria Cisneros es la maestra argentina que se encuentra entre los 10 mejores del mundo

Una maestra rural del Chaco volvió a poner a la educación pública del país en el centro de la escena internacional. Está entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio educativo más importante del planeta, que otorga un millón de dólares "al mejor maestro del mundo".

Gloria Cisneros tiene 39 años y da clases en la Escuela de Educación Primaria Nº 793 Don Carlos Arnaldo Jaime, en un paraje cercano a Taco Pozo, en el norte chaqueño. Viaja dos horas en moto, "o más, según el estado de la ruta", para enseñarles a apenas 15 alumnos, de primero a séptimo grado, en un contexto marcado por el aislamiento, la falta de agua potable y las condiciones climáticas extremas.

No es algo momentáneo, lleva nueve años en ese rol, que es mucho más que dar las materias o garantizar la escolaridad. "No lo puedo creer", le dice Gloria a Clarín, sobre haber llegado a esta etapa de la competencia, y seguir siendo candidata.

El reconocimiento llega a esta docente desde GEMS Education Global Teacher Prize, una iniciativa de la Fundación Varkey organizada en colaboración con la UNESCO. En esta edición, la décima desde su creación, fueron evaluados más de 5.000 maestros de 139 países, de los cuales solo diez llegaron a la instancia final.

De lunes a viernes, Gloria vive donde enseña. Como sus alumnos, porque la escuela funciona también como hogar. Por eso, además de docente es directora, administradora, cuidadora y referente comunitaria para las familias de la zona. Solo la acompaña en la labor una cocinera.

Ahí no existen los servicios básicos, y no hay atención médica cercana. Pero ella logró transformar ese espacio en un centro educativo innovador.

"Pedí paneles solares al Ministerio de Educación de la Nación, que nos permiten tener luz e internet para poder acceder a la plataforma virtual educativa, y usar recursos tecnológicos que nos facilitaron donantes", detalla.

Entre las iniciativas que impulsó se destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial: "Pudimos incorporar la IA a través de la plataforma Ticmas, que es internacional y proyecta los saberes de una manera muy dinámica, a través de juegos, de preguntas, para que vayan construyendo su aprendizaje. También nos capacita a los docentes en ChatGPT, Gemini, Copilot, para transmitir cómo usarlos en el aula".

A la par, creó un “zoológico de aula” y un “libro viajero” que permite ampliar el horizonte cultural de los chicos más allá de su entorno inmediato.

Uno de los proyectos más reconocidos fue “La biblioteca en mi casa”. Instó a construir, junto a las familias, una en cada hogar de sus alumnos. De ese modo, garantizó que tuvieran libros disponibles fuera de la escuela, una acción que fue tomada como ejemplo de buenas prácticas docentes a nivel nacional.

Su trabajo se refleja también en los resultados educativos: la escuela mantiene niveles de aprendizaje sostenidos y participa activamente en ferias de ciencias. Algunos de sus egresados continuaron estudios superiores.

¿Cuál es el mayor desafío de dar clases a chicos de diferentes edades, al mismo tiempo, en un mismo espacio? "Despertar su interés --responde la maestra--. Hay que adecuar el lenguaje a cada uno de ellos, de acuerdo a su nivel de cognición y a su grado de escolarización". Y eso se logra, dice, a través de la "motivación".

Gloria recorrió uno por uno los parajes de su área de influencia para escolarizar a todos los niños. Además, gestionó becas para sus 15 alumnos actuales y para otros 35 jóvenes de Taco Pozo, a través de acuerdos con organizaciones no gubernamentales y donantes privados.

Su tarea excede el horario escolar. Creó un contraturno diario para reforzar aprendizajes, recibe a niños de entre 3 y 5 años como oyentes para que lleguen alfabetizados a primer grado y realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias. Durante la semana, la escuela también funciona como su hogar.

En marzo de 2025 fue reconocida como mujer destacada del año en la provincia del Chaco. También forma parte de la selección de la Ruta para la Paz 2025 de la Universal Peace Federation.

Un sueño más

El nuevo sueño que hoy la moviliza es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales continuar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades. Mientras tanto, dedica parte de su tiempo a capacitar a colegas y promover el aprendizaje permanente en una región donde es considerada una docente modelo.

“Tenemos una nueva oportunidad de reconocer a los docentes, de aplaudirlos y de contar en nuestros entornos que la educación es el camino para salir adelante. Gloria es un vivo retrato de que la educación transforma vidas”, expresó Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey.

Sunny Varkey, fundador del Global Teacher Prize, destacó el alcance del trabajo de la docente argentina. “El premio fue creado para poner en valor a educadores cuya dedicación, creatividad y compasión merecen ser celebradas y compartidas con el mundo. El trabajo de Gloria va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo”, señaló.

Desde la UNESCO, la subdirectora general de Educación, Stefania Giannini, subrayó la importancia de reconocer a los docentes en un contexto global complejo. “No vamos a estar a la altura de los desafíos actuales si no invertimos en docentes”, afirmó al referirse a los finalistas del premio.

Gloria Cisneros competirá por el galardón junto a colegas de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy y se anunciará durante el World Governments Summit, que se realizará en Dubái entre el 3 y el 5 de febrero de 2026.

Mientras tanto, desde una escuela rural del Impenetrable chaqueño, una maestra argentina sigue mostrando que la educación puede cambiar destinos.

