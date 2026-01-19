Sospechó de la carga y destapó un envío narco: hallaron 64 kilos de cocaína ocultos entre bananas en San Juan

Un camionero detectó irregularidades en su carga y permitió que Gendarmería secuestrara 64 kilos de cocaína ocultos entre cajones de bananas en un depósito de San Juan.

Un camionero evitó un importante cargamento de droga al advertir irregularidades en la mercadería que debía transportar desde San Juan hacia Mendoza. Tras su denuncia, un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar 64 kilos de cocaína escondidos entre cajones de bananas en un depósito de Villa Krause, además de detener a un sospechoso y abrir una investigación federal de amplio alcance.

El hecho se inició cuando el chofer notó que varias cajas de la carga presentaban características distintas al resto. Antes de comenzar el viaje, decidió dar aviso al dueño del camión, quien realizó la denuncia correspondiente. Según indicó el medio Infobae, personal de Gendarmería intervino de inmediato y, al inspeccionar la mercadería, encontró los ladrillos de cocaína camuflados entre la fruta.

Según se informó, la droga llevaba impreso el sello del delfín, una marca históricamente vinculada a Reinaldo “El Patrón del Norte” Delfín Castedo. No obstante, fuentes ligadas a la causa señalaron que ese distintivo habría sido cedido o comercializado como garantía de calidad a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Las actuaciones judiciales indican que el cargamento había salido desde Pichanal, en el departamento Orán, provincia de Salta, y fue trasladado hasta un depósito perteneciente a un supermercado mayorista ubicado sobre calle Calvento, en Villa Krause, departamento Rawson. El inmueble había sido alquilado para realizar el cambio de camión, una maniobra clave para continuar el traslado de la droga con destino final en Mendoza.

El propietario del comercio, un hombre de 70 años, quedó vinculado a la causa en calidad de testigo, ya que el transbordo se realizó dentro de su propiedad. Se trata del mismo empresario que en septiembre de 2024 fue víctima de un violento asalto en su vivienda y que posteriormente fue detenido tras una denuncia por torturas y privación ilegítima de la libertad contra un electricista, un caso que generó fuerte repercusión judicial en la provincia.

La investigación está a cargo de la Justicia Federal de San Juan y, hasta el momento, tiene un detenido. Se trata de G.M.P., de 27 años, arrestado durante uno de los tres allanamientos realizados en el marco de la causa. Los investigadores creen que el joven habría sido contratado específicamente para ejecutar el traspaso de la droga entre los vehículos.

Además del estupefaciente, se secuestraron el camión utilizado para el transporte y otro rodado presuntamente vinculado a la maniobra. En paralelo, las autoridades continúan con las tareas investigativas para identificar a otros posibles integrantes de la organización.

Una de las principales hipótesis apunta a una banda vinculada al clan Jaramillo, oriundo de Salvador Mazza, Salta, relacionada con secuestros de cocaína de características similares. El caso volvió a poner en evidencia la persistencia de viejas estructuras del narcotráfico en el norte argentino, como el uso de sellos de “calidad” y rutas que siguen activas en territorios históricamente dominados por Castedo, pese a su condena a prisión perpetua y su actual detención en el penal de Ezeiza.