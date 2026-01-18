Condenaron a ocho meses de prisión a un delincuente reincidente tras un violento robo en Chimbas

Un hombre reincidente fue condenado a ocho meses de prisión efectiva luego de protagonizar un violento robo en el departamento Chimbas. Se trata de Agustín Exequiel González, quien arrastró a una mujer de los pelos para sustraerle el celular mientras esperaba el colectivo.

Chimbas Pasará 8 meses en el Penal por arrastrar a una mujer de los pelos para robarle el celular

El hecho ocurrió en octubre de 2025, en el interior del barrio Los Pinos. La víctima aguardaba una unidad de la Red Tulum cuando González y un cómplice, que circulaban en moto, la sorprendieron. En cuestión de segundos, el delincuente la tomó del cabello, la arrojó al suelo y la arrastró varios metros para apoderarse de su teléfono, un Samsung A21S.

Tras el ataque, ambos huyeron, pero vecinos de la zona lograron interceptar a González cerca de la plaza Fragata. La mujer reconoció al agresor, y aunque familiares del delincuente intentaron agredir a los vecinos para facilitar su escape, lograron recuperar su DNI, elemento clave para su identificación.

Posteriormente, la Policía realizó un allanamiento que terminó con la detención del acusado. Esta semana, el juez Mariano Carrera homologó un acuerdo de juicio abreviado que González había aceptado previamente.

El condenado deberá cumplir la pena en el Penal de Chimbas hasta que la sentencia quede firme. Además, fue declarado reincidente, ya que contaba con una condena anterior por robo agravado con arma en 2018.