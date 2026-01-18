domingo 18 de enero 2026

Este domingo

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en calle Aberastain, cuando el joven de 24 años trepó por el techo para entrar al domicilio pese a la orden judicial que le impedía acercarse. Intervino la Policía y se inició un procedimiento de flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un joven de 24 años fue detenido este domingo en Caucete luego de incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse a la vivienda de su madre. El hecho ocurrió alrededor de las 07:10 en una propiedad ubicada sobre calle Aberastain al 360, cuando el joven, al no poder ingresar por la puerta, trepó por el techo y accedió al fondo del inmueble.

La intervención policial se produjo tras el aviso de la propietaria, quien permitió el ingreso de los efectivos. El joven ya contaba con antecedentes judiciales en su contra, incluyendo prohibición de acercamiento, lesiones agravadas por el vínculo, amenazas, daños, resistencia a la autoridad y agresión a un miembro de la fuerza pública, tramitados ante la UFI de Flagrancia.

El ayudante fiscal de turno dispuso iniciar de oficio un Procedimiento Especial de Flagrancia, considerando a la Administración Pública como damnificada, a pesar de que la madre del detenido decidió no presentar una nueva denuncia penal.

