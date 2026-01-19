lunes 19 de enero 2026

Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan

Tiempo de San Juan recorrió los caminos hacia Calingasta, Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y los diques cercanos al Gran San Juan para elaborar esta guía.

Por Daiana Kaziura
image

Las rutas de San Juan que conducen a los departamentos turísticos no son sencillas de transitar. Entre paisajes de montaña, cerros, precipicios, ríos, puentes, curvas, contracurvas y badenes que delinean cada recorrido, los caminos resultan sinuosos y complejos. Esa condición ya representa un desafío para los conductores, pero la situación se agrava si se tiene en cuenta que la mayoría de estas rutas dependen de la administración nacional, que dejó de invertir en el mantenimiento y las mejoras que demandan. Como consecuencia, en distintos tramos se observan pozos de gran tamaño, banquinas que se confunden con el pavimento y señalizaciones horizontales prácticamente borradas por el paso del tiempo y el tránsito.

Conocé el estado de las rutas y caminos en San Juan, este martes. (Foto de archivo)
¿Vas a viajar?, conocé el estado de las rutas en San Juan este martes
Durante la jornada del jueves, las rutas de Valle Fértil fueron las más afectadas por las crecidas (foto).
Tras algunos cortes por las lluvias, cuál es el estado de las rutas en San Juan este viernes

A lo largo de algunos recorridos se puede ver personal de la Dirección Nacional de Vialidad realiza tareas de bacheo con solución asfáltica, colocada a modo de parche dentro de los pozos, incluso utilizando botellas plásticas cortadas. Al mismo tiempo, tras cada crecida que daña los caminos por el arrastre de material, el organismo trabaja con rapidez en la limpieza y despeje de las rutas. Sin embargo, más allá de estas acciones, la falta de una inversión profunda se hace evidente.

Con este panorama, Tiempo de San Juan realizó un relevamiento y armó un repaso del estado de las rutas hacia Calingasta, Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y los diques cercanos al Gran San Juan, ordenadas del peor al mejor nivel de conservación.

El ranking de rutas, según su estado

1. Ruta Nacional 40 Norte, hacia Jáchal

El trayecto desde la Capital sanjuanina hasta el departamento del norte demanda poco menos de dos horas. Sin embargo, el recorrido resulta complejo, ya que este tramo es, sin dudas, el que presenta el peor estado de mantenimiento y conservación de la provincia.

image

Al avanzar de sur a norte, las roturas se advierten rápidamente. En el sector comprendido entre el campamento de Vialidad Nacional y el kilómetro 3.539, el pavimento comienza a “desaparecer” en los costados, con bordes visiblemente carcomidos.

Unos 10 kilómetros más adelante aparece otra zona crítica: la ruta se vuelve cada vez más angosta y, de manera repentina, surge un sector con parches agrietados y bordes muy deteriorados que se funden con la banquina pedregosa. Allí, lo único que se mantiene en condiciones es la señalización horizontal central, mientras que la línea blanca lateral prácticamente desaparece. Este tramo se extiende por alrededor de un kilómetro.

image

Más adelante, al llegar a la seguidilla de curvas, contracurvas y badenes, el asfalto vuelve a mostrar las mismas falencias: se angosta, está gastado y se torna pedregoso. Estas condiciones se prolongan durante varios kilómetros y luego alternan con sectores en mejor estado hasta llegar a destino.

2. El camino desde la Capital hacia Valle Fértil

El viaje desde la Capital hasta Valle Fértil lleva poco más de tres horas y se realiza por las rutas 20 y 141. La primera parte del recorrido se encuentra en buenas condiciones, pero desde el paraje Difunta Correa hasta Bermejo comienzan a aparecer fallas.

Valle Fertil

Si bien la señalización horizontal se mantiene visible, en varios tramos hay pozos y sectores donde el pavimento está tan desgastado que parece una lija. Tras cruzar el río Bermejo y el control policial, surgen más “serruchos”, pozos y zonas empedradas. En ese sector abundan los carteles que advierten sobre banquinas descalzadas o erosionadas y calzada dañada, mientras que las líneas que delimitan la ruta comienzan a desaparecer.

image

El estado del camino mejora a partir del kilómetro 120, aproximadamente, cuando se inicia el tramo de curvas y contracurvas. Incluso los badenes se encuentran en mejores condiciones, aunque se nota que fueron limpiados recientemente tras las crecidas. Esto refuerza la importancia de no cruzarlos cuando tienen agua, debido al riesgo que representan.

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia de animales sueltos —burros, caballos y cabras— y, en algunos sectores, fauna autóctona. Por eso es clave circular con precaución y respetar la velocidad permitida. Ya cerca del ingreso al departamento, cuando el paisaje se vuelve más verde y se llega a Chucuma, la calzada vuelve a estar en buenas condiciones.

3. Las rutas para llegar desde la Capital a Iglesia

Las rutas 40 y 149 conducen al departamento de Iglesia, en un recorrido que demanda cerca de dos horas.

La Ruta 40, que también se utiliza para viajar a Jáchal y Calingasta, comienza a mostrar roturas tras pasar El Villicum. El asfalto presenta pozos tanto en los badenes como en las zonas más elevadas, donde personal de Vialidad trabaja rellenando los cráteres más profundos. A unos 10 kilómetros el camino mejora, pero poco después reaparecen las roturas, por lo que conviene no confiarse.

image

En tanto, la Ruta 149 hacia el norte se encuentra en buen estado general y correctamente señalizada. El camino de cornisa se mantiene en buenas condiciones y, salvo algunos sobresaltos puntuales, el estado general es muy bueno. Al pasar el límite con Ullum y ya en suelo iglesiano, comienzan a aparecer algunas grietas. Dentro del departamento, el tramo más complejo se encuentra antes de llegar a la localidad de Pismanta.

Iglesia

4. El recorrido desde la ciudad hacia Calingasta

Un viaje de alrededor de dos horas y media separa a la Capital sanjuanina de Calingasta. Para llegar, se debe transitar la Ruta Nacional 40 hasta Talacasto, continuar por la Ruta 436 y luego tomar la Ruta 149 hacia el suroeste.

image

Tras superar las mismas dificultades iniciales de la Ruta 40, el resto del camino presenta un muy buen estado general. Si bien pueden encontrarse algunos pozos aislados que obligan a reducir la velocidad, el recorrido está mejor conservado que los anteriores. No obstante, se destaca la falta de guardarraíles en algunos tramos de montaña.

Calingasta

5. El paseo desde la Capital hacia la ruta de los diques

image

En menos de 45 minutos se puede llegar desde la Capital al Dique Punta Negra, y en un tiempo aún menor al Dique de Ullum.

Diques
dique de ullum

En ambos casos, el recorrido se realiza sin mayores inconvenientes. Tanto la avenida Ignacio de la Roza como la avenida Libertador se encuentran en un estado aceptable, al igual que la Ruta 12, la calle Las Moras y la Ruta del Sol. En síntesis, cualquiera sea el trayecto elegido, los caminos están en buenas condiciones y permiten un viaje sin sobresaltos.

