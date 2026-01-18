El 'bagre del Leoncito', una especie única bajo uno de los cielos más limpios del mundo

El 'bagre del Leoncito' es una joya para la biología que habita en este rincón de Barreal. Foto: IG del Parque Nacional El Leoncito.

El Parque Nacional El Leoncito, ubicado en Barreal, es turísticamente uno de los grandes orgullos de San Juan. Es mundialmente reconocido por la pureza de sus cielos y son decenas de miles las personas que año tras año visitan sus prestigiosos observatorios. Sin embargo, mientras los turistas y científicos elevan la mirada hacia las estrellas, a sus pies, en el tímido entramado de los pequeños arroyos que surcan el terreno, habita una joya biológica que no existe en ningún otro rincón del planeta: el Silvinichthys leoncitensis.

Este pequeño pez, llamado coloquialmente "bagre del Leoncito", representa uno de los hitos de la biodiversidad sanjuanina. Su descubrimiento -allá por el 2011- y permanencia en un entorno tan extremo lo convierten en una pieza clave para la ciencia y en un emblema de la conservación en la Provincia.

Captura de pantalla 2026-01-18 103429 Años atrás se tuvo que erradicar la presencia de truchas invasoras para proteger al bagre del Leoncito. Foto: IG Parque Nacional El Leoncito

El Silvinichthys leoncitensis es una especie de bagre que pertenece a la familia Trichomycteridae, según apuntan los especialistas. A diferencia de los peces que viven en grandes ríos o lagos, este pequeño espécimen ha evolucionado para vivir en condiciones que parecerían imposibles. Su hogar se reduce a los hilos de agua del Arroyo El Leoncito, un curso hídrico que nace de vertientes naturales y que es vital para la zona.

Físicamente, es un pez adaptado a la corriente. Posee un cuerpo alargado y cilíndrico, carece de escamas y presenta una coloración que le permite camuflarse perfectamente con las rocas del fondo. Sus aletas son pequeñas y su boca cuenta con barbillas que le sirven de sensores para detectar sus alimentos.

Lo que hace al Silvinichthys leoncitensis una "auténtico tesoro" es su carácter de especie endémica estricta. Esto significa que su existencia a nivel mundial se limita exclusivamente a las aguas dentro del Parque Nacional. Si el hábitat del Leoncito se viera alterado de manera irreversible, la especie desaparecería por completo de la faz de la Tierra, es por ello la importancia de su preservación.

La crisis hídrica, la cual se traduce en una reducción en el caudal de las vertientes debido a la menor acumulación de nieve en la cordillera, es su principal amenaza

Para los expertos, este pez es un "indicador biológico". Por ejemplo, su presencia y estado de salud revelan la calidad del agua. Además, al nutrirse principalmente de larvas de insectos acuáticos y otros pequeños invertebrados, cumple un rol fundamental en la cadena alimentaria de este ecosistema de montaña.

A pesar de estar protegido dentro de los límites de un Parque, este pequeño habitante no está exento de riesgos. La crisis hídrica, la cual se traduce en una reducción en el caudal de las vertientes debido a la menor acumulación de nieve en la cordillera, es su principal amenaza. Asimismo, la introducción de especies exóticas —como la trucha— en años anteriores ha representado históricamente una competencia desigual y un peligro de extinción.

Los guardaparques del Leoncito trabajan constantemente en el monitoreo de la población del Silvinichthys. Se realizan censos periódicos para asegurar que la población se mantenga estable y se protege la vegetación, que es la que proporciona la sombra necesaria para regular la temperatura del agua, otro factor muy importante para la supervivencia del pez, que es un atractivo más en este rincón con uno de los cielos más limpios del mundo.