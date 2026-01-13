martes 13 de enero 2026

Estafa millonaria

Extravió su tarjeta de débito en Barreal y la dejaron sin un peso: le sacaron $15.000.000

El hecho fue denunciado el domingo último por una vecina de Barreal. Vaciaron su cuenta en dólares y en moneda nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una vecina de Barreal extravió su tarjeta de débito y ahora vive la peor pesadilla. Alguien la encontró y sacó provecho de la situación: le vaciaron sus cajas de ahorro en dólares y en pesos por un total cercano a los $15.000.000, confirmaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

No trascendieron demasiados detalles del caso que investiga personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pero se presume que la damnificada también perdió las claves de acceso o el PIN. De otra manera, no se explica cómo lograron realizar las transferencias del dinero, explicaron fuentes del caso. La víctima es una mujer de apellido Urban, domiciliada en esa localidad, y la denuncia fue radicada el domingo último en la Comisaría 33ª.

Según relató la damnificada, el viernes de la semana pasada perdió su tarjeta de débito del banco HSBC. En ese momento no pensó que la situación fuera tan grave y no realizó la denuncia policial ni se comunicó con la entidad bancaria para dar de baja el plástico. Sin embargo, sus problemas estaban por comenzar.

El domingo último ingresó a su cuenta de home banking y quedó en shock al observar los movimientos. Descubrió que le habían sustraído los 6.000.000 de pesos y los 5.800 dólares que tenía en sus cajas de ahorro, indicaron fuentes del caso. El total del dinero robado asciende a casi $15.000.000, entre moneda nacional y dólares.

