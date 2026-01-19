Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.

El histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado tras 26 años de negociaciones, empieza a generar reacciones encontradas en San Juan. Mientras el sector olivícola encendió una señal de alarma por el ingreso futuro de aceite europeo subsidiado, los bodegueros miran el escenario del vino con cautela y expectativas moderadas.

Daniel Fernández , presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, expresó una fuerte preocupación por el impacto que tendría el tratado de comercio entre ambas regiones sobre la producción local de aceite de oliva.

Desventaja para el aceite sanjuanino

“El acuerdo nos pone en una situación muy desventajosa. Hoy el aceite de oliva europeo paga un arancel del 31,5% para ingresar a la Argentina, un nivel que se logró en 1998 porque se pudo demostrar el enorme esquema de subsidios que tiene la Unión Europea, especialmente España. Ese arancel ahora se va a desgravar en 15 años, mientras que nuestros envíos a Europa quedarán sin arancel desde el primer día”, advirtió.

Fernández remarcó que el problema no es de eficiencia productiva. “San Juan ya hizo todo lo que tenía que hacer tranqueras para adentro: mecanización, modernización y mejoras tecnológicas. El problema es la macro y la microeconomía local: una carga muy alta de impuestos, tasas municipales y costos que no existen en Europa”, explicó.

Agregó que a diferencia de lo que ocurre en San Juan, los productores españoles reciben fuertes ayudas estatales. “Tienen subsidios de la Política Agraria Común de la Unión Europea y además aportes de las comunas y gobiernos regionales, como en Andalucía. Es un sistema basado en cooperativas que busca evitar el desarraigo, pero que termina generando un aceite fuertemente subsidiado. Contra eso es muy difícil competir”, sostuvo.

Fernández recordó también que Brasil, principal destino de exportación para muchos productores sanjuaninos, elimina aranceles en plazos más cortos y con menor protección que la Argentina. “Eso nos deja aún más expuestos”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el sector buscará abrir un canal de diálogo con el Congreso. “Vamos a pedir reuniones con legisladores para explicar esta situación. Ya pasó en 1998: se logró ese arancel del 31,5% porque se pudo demostrar que el verdadero problema no es la competitividad, sino los subsidios europeos, que pueden dejar afuera del mercado a la producción argentina”, concluyó.

El vino: beneficios desiguales y cautela

En el sector vitivinícola, la lectura es más matizada. Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, explicó que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles en plazos diferentes según el valor del vino exportado.

“El esquema se divide en dos grandes categorías. Para los vinos de alta gama, con un valor FOB igual o superior a 8 dólares por litro y en envases de hasta 5 litros, los aranceles se eliminan de forma total e inmediata desde la entrada en vigencia del acuerdo”, detalló. Ese beneficio, aclaró, favorece directamente al segmento premium, que podrá competir sin carga arancelaria desde el primer día en el mercado europeo.

En cambio, para los vinos con un valor inferior a 8 dólares por litro, el arancel se mantiene durante 12 años. “La eliminación total recién se concretará el 1 de enero del año 12 de vigencia del acuerdo”, precisó.

Colomé puso en duda que San Juan pueda aprovechar el beneficio inmediato. “No tengo datos, pero no creo que San Juan exporte vinos de 8 dólares el litro, que son los que se benefician automáticamente”, afirmó.

Si bien consideró que un tratado de libre comercio siempre es positivo para el consumidor, pidió cautela para proteger a la industria. “Así como es una ventaja exportar sin aranceles y llegar con menor precio al consumidor europeo, también hay que tener cuidado con las importaciones. Argentina es un país caro para producir, con una carga tributaria altísima, y San Juan tiene costos logísticos que, según el precio, te dejan fuera de mercado”, advirtió.

También recordó que varios países europeos subsidian su producción primaria, especialmente España. “Una quita de aranceles en ese contexto puede ser un riesgo”, sostuvo.

De todos modos, cerró con una visión moderadamente optimista: “Hay que esperar la firma definitiva y la ratificación, pero en síntesis considero que el acuerdo es beneficioso”.

La industria, expectante

Los industriales van a esperar a conocer mas detalles. "Todavía no nos hemos reunido a charlar sobre las implicancias e impacto que tendrá en el sector en general. A priori, entiendo que es una buena oportunidad para las agroindustriales y alimenticias que ya están exportando, que se verán beneficiadas y podría aumentar volúmenes", dijo Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan.

Agregó que todavía no han analizado amenazas en otros sectores, "ya que todavía no se han avanzado en estrategias para mejorar la competitividad (impuestos) de las industrias".

Un acuerdo histórico y sus próximos pasos