lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

La Justicia pidió traer de Mendoza al acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta

Cristian Arabel fue detenido luego de un mes de búsqueda intensa en coordinación con la justicia de la vecina provincia. En su inminente llegada a la provincia de enfrenta a una grave acusacion por un hecho violento, que dejó a una víctima hospitalizada.

Por Juan Ortiz
image

OperativoLa causa por el violento ataque ocurrido en el departamento Sarmiento sumó en las últimas horas un avance clave. La Justicia de San Juan solicitó formalmente la extradición del mendocino Cristian Arabel acusado de haberle disparado a un hombre en Sarmiento, luego de que fuera detenido en la provincia de Mendoza donde permaneció prófugo por más de un mes.

Lee además
lo acusaron de balear a un hombre en rawson, estuvo profugo y ahora le dieron dos meses de preventiva
Violento episodio

Lo acusaron de balear a un hombre en Rawson, estuvo prófugo y ahora le dieron dos meses de preventiva
El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

El episodio ocurrió el 5 de diciembre de 2025, minutos después de las 14 horas, en inmediaciones de calle Mendoza Vieja. Juan Alberto Allende, de 30 años, se desplazaba por el lugar cuando fue interceptado por un Ford Fiesta de color negro en el que se movilizaban dos individuos.

En ese momento, uno de los ocupantes del vehículo, Cristian Arabel, oriundo de Mendoza y que vestía una camiseta de River Plate, extrajo un arma de fuego y realizó dos disparos, ambos dirigidos a la rodilla de la víctima.

Como consecuencia del ataque, Allende debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica, mientras que el agresor se dio a la fuga inmediatamente después del hecho.

Arabel fue localizado tras un seguimiento coordinado entre la Unidad Fiscal de Investigación Especial (UFES), la Brigada de Investigaciones y personal policial mendocino. Finalmente, fue aprehendido en una vivienda del departamento Guaymallén el pasado martes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos armas de fuego —una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38— además de una importante cantidad de municiones, todas en condiciones de uso. Este hallazgo derivó en la incorporación de nuevos delitos al expediente.

El acusado permanece actualmente detenido en Mendoza, a la espera de que el juez interviniente haga lugar al pedido de extradición para ser trasladado a San Juan, donde deberá enfrentar la audiencia judicial correspondiente, prevista —en principio— para los próximos días.

En cuanto a la víctima, se informó que sufrió lesiones graves producto de los disparos recibidos, con una incapacidad estimada en 45 días. Si bien se encuentra fuera de peligro, el daño ocasionado determinó una calificación legal más gravosa.

Los cargos que enfrenta Arabel

De manera provisoria, la causa está caratulada como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego —por haberlas llevado cargadas en la vía pública— y tenencia ilegítima de armas, esta última correspondiente al momento de su detención en Mendoza.

Respecto a los antecedentes, se indicó que el imputado registra causas previas en la provincia de Mendoza, aunque ninguna con condena firme. En San Juan no posee condenas, aunque sí expedientes abiertos en trámite. Además, se confirmó que residía de manera permanente en Sarmiento, donde vivía junto a su pareja.

La investigación continúa en curso y la Fiscalía evalúa los próximos pasos procesales, entre ellos la posibilidad de solicitar prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la conducta posterior del imputado.

Temas
Seguí leyendo

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Sospechó de la carga y destapó un envío narco: hallaron 64 kilos de cocaína ocultos entre bananas en San Juan

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Desbarataron a una banda que se dedicaba a robar locales comerciales en San Juan: eran todos menores de edad

Detuvieron a un joven caucetero que violó la orden de restricción e ingresó a la casa de su madre

Condenaron a ocho meses de prisión a un delincuente reincidente tras un violento robo en Chimbas

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Cayó en Rivadavia un hombre que estaba prófugo desde marzo del año pasado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol
Ahora

Trágico accidente en Rawson: un motociclista murió al chocar contra un árbol

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

El sanjuanino Benjamín Costa se coronó campeón en la categoría Bastos de Jesús María
60º edición

El sanjuanino Benjamín Costa se coronó campeón en la categoría Bastos de Jesús María

Te Puede Interesar

Subsidios de luz: el EPRE pidió que San Juan sea reconocida como “zona muy cálida” para elevar el tope de consumo eléctrico subsidiado durante el verano.
Electricidad y el EPRE

San Juan quedó en "zona cálida" pero por el calor piden más subsidio de la luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan
Para tener en cuenta

Una a una, cómo están las rutas hacia cada departamento turístico de San Juan

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más
Opinión

Él contra ella, ella contra él: en Chimbas, matrimonios y algo más