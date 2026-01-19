lunes 19 de enero 2026

Talento nuestro

'La Sajuarina' brilló malambeando y representará a San Juan en Cosquín

En la gran final del Pre Cosquín también estuvieron Martina “La Cuyanita” Pizarro en la categoría Solista de Malambo Femenino y el Ballet Ikaika en Conjunto de Baile Folklórico

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La 54° edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín tuvo entre sus ganadores a “La Sajuarina” quien representó a la provincia de San Juan en la categoría Conjunto Malambo consolidando una destacada participación de la delegación en uno de los escenarios más importantes del folklore nacional.

En esta instancia, los finalistas sanjuaninos fueron Martina “La Cuyanita” Pizarro en la categoría Solista de Malambo Femenino, el Ballet Ikaika en Conjunto de Baile Folklórico y La Sajuriana en Conjunto de Malambo.

La delegación se presentó en el escenario Atahualpa Yupanqui los días 17 y 18 de enero, durante las jornadas correspondientes a la ronda final del certamen. Finalmente, este 19 de enero, durante la definición final, uno de los momentos más celebrados por el público fue el contrapunto entre los conjuntos de malambo. La disputa estuvo entre Kutral Malambo de sede Zapala (Neuquén), Penumbras de sede Tres Isletas (Chaco) y La Sajuarina de sede San Juan (San Juan). La delegación sanjuanina se consagró ganadora.

Embed - La Sajuriana Conjunto malambo Pre Cosquin 2026

Cabe destacar que la comitiva sanjuanina estuvo integrada por 80 personas que compitieron en distintas categorías y contaron con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El Pre Cosquín 2026 contó con la participación de 56 sedes distribuidas en todo el país, por donde pasaron más de 30.000 artistas. Tras la rigurosa selección realizada por los jurados locales, alrededor de 4.000 artistas llegaron a la Plaza Próspero Molina para disputar las rondas finales de competencia.

FUENTE: Sí San Juan

