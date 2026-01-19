lunes 19 de enero 2026

Estreno

El nuevo hit del cuarteto sanjuanino: el chimbero que grabó un videoclip en el Parque de Mayo y se hizo viral

Ezequiel Morales, cantante de La Nueva Era SJ y referente emergente del cuarteto local, lanzó “Por mi barrio”. El video estalló en YouTube y se multiplicó en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ezequiel Morales, el cuartetero chimbero que integra la banda La Nueva Era SJ, dio un salto en su carrera tras el estreno de “Por mi barrio”, su nueva canción, que llegó acompañada por un videoclip grabado en el icónico Parque de Mayo. El pulmón verde de la Capital se convirtió en el escenario perfecto para una producción independiente pero llena de identidad, donde Morales reafirma su estilo y su historia hecha a pulmón.

En el clip aparece junto a su amiga, Verónica Lara, lo que suma un condimento especial a la narrativa visual. La química entre ambos, sumada al ritmo contagioso del tema, hizo que el video se viralizara rápidamente en YouTube y que comenzara a expandirse por todas las redes. El fenómeno posiciona a Morales -que viene remándola desde Chimbas- como una de las voces que pisan fuerte en el nuevo cuarteto sanjuanino.

