Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El nuevo hit del cuarteto sanjuanino: el chimbero que grabó un videoclip en el Parque de Mayo y se hizo viral Ezequiel Morales, el cuartetero chimbero que integra la banda La Nueva Era SJ, dio un salto en su carrera tras el estreno de “Por mi barrio”, su nueva canción, que llegó acompañada por un videoclip grabado en el icónico Parque de Mayo. El pulmón verde de la Capital se convirtió en el escenario perfecto para una producción independiente pero llena de identidad, donde Morales reafirma su estilo y su historia hecha a pulmón. ¿Qué te pareció? Te leemos en comentarios www.tiempodesanjuan.com #musica #sanjuan #talento #tiempodesanjuan"

