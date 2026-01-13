Un caño, golpes y una lluvia de piedras: un sujeto deberá pagar $10.000 por un violento episodio en Capital

Un violento episodio se registró el pasado 10 de enero en jurisdicción de Comisaría 2ª , cuando personal policial que realizaba tareas de prevención y seguridad fue agredido por uh sujeto durante un procedimiento de identificación en la vía pública.

Según fuentes judiciales, el hecho ocurrió en calle Correa, entre Tucumán y Catamarca , donde los efectivos observaron a dos hombres con actitud sospechosa. Al ser requeridos para que aportaran sus datos filiatorios, los sujetos se identificaron como Alan José Delgado y Diego Liberato Delgado . En ese momento, Alan Delgado elevó el tono de voz y comenzó a retirarse del lugar, desoyendo la orden policial de detenerse.

Ante la negativa, el individuo tomó un elemento contundente, un caño de aproximadamente 1,15 metros, y atacó al cabo Ontiveros, impactándolo en el brazo izquierdo a la altura del antebrazo y provocándole además un corte en el dedo anular. Frente a la agresión, el personal actuante hizo uso de la fuerza en su justa medida y logró reducir y aprehender al agresor.

En simultáneo, Diego Delgado comenzó a agredir con golpes de puño y puntapié al sargento Godoy, quien también debió emplear la fuerza necesaria para concretar su detención. Durante el procedimiento, vecinos del lugar comenzaron a arrojar piedras, lo que dificultó la labor policial y obligó a solicitar apoyo del Comando Radioeléctrico.

Por razones de seguridad, el operativo fue trasladado a la sede de Comisaría 2ª, donde se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). Por directivas del ayudante fiscal Dr. Alejandro Díaz, se hizo presente la Dra. María José Puebla, quien mantuvo comunicación con la fiscal de Flagrancia, Dra. Virginia Branca, disponiéndose el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el Legajo Fiscal N.º 11379/26, caratulada por el delito de atentado a la autoridad y lesiones, con intervención del fiscal Dr. Adrián Riveros. Finalmente, la Justicia resolvió el sobreseimiento de Diego Liberato Delgado, mientras que Alan José Delgado accedió a una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, debiendo cumplir 20 horas de trabajo no remunerado en el plazo de tres meses y realizar una reparación simbólica de 10.000 pesos.