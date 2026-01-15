jueves 15 de enero 2026

Sin Luz

Calor agobiante y un apagón masivo en todo Buenos Aires: qué lo causó

El corte de energía se registra en varios puntos del AMBA en medio del pico de la demanda de consumo eléctrico. Sin líneas de subte, trenes ni semáforos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la ola de calor, un gran apagón afecta este jueves a miles de usuarios en CABA y distintas zonas del conurbano.

Pasadas las 14.30hs, los usuarios reportaron un corte grande que dejó a más de 800.000 de personas sin luz. La zona más afectada es la que está bajo la concesión de la empresa Edenor.

“Salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de la subestación de Edenor en Morón - Rodríguez. Fue un problema de la distribuidora“, explicaron fuentes de la Secretaría de Energía a TN y detallaron que se perdieron aproximadamente 3000 MW.

La página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) está caída desde que comenzó el apagón. De todas formas, según pudo saber este medio, quedan 840.388 usuarios de Edenor y 123.000 de Edesur sin servicio y esperan que se normalice con el correr de las horas.

Asimismo, la página de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) mostró que el corte se dio luego del pico de la demanda de energía, en una tarde en la que la temperatura supera los 35°.

En la zona norte porteña, se reportaron cortes en Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Agronomia, entre otros.

En tanto, el conurbano registró algunas zonas sin servicio como Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Bulogne y Tigre y parte de la zona oeste.

Debido al apagón, gran parte de los semáforos dejaron de funcionar y hay caos de tránsito en el centro porteño. Por su parte, el Aeropuerto también se vio afectado, pero está operativo y sin inconvenientes en los servicios aéreos.

Tras el corte, la línea D y H del subte habían interrumpido su funcionamiento por falta de suministro eléctrico. Sin embargo, casi a las 16 se restableció el servicio y opera con normalidad, al igual que el resto de las líneas.

A su vez, el SAME informó que tuvo que asistir esta tarde a 135 personas por el calor extremo.

Temas
