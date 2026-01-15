jueves 15 de enero 2026

Boletín oficial

La Anmat dio de baja la habilitación a cuatro laboratorios por incumplimientos sanitarios

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y formaliza decisiones anunciadas a fines de 2025. La Anmat señaló que la sanción busca resguardar la seguridad y la calidad de los medicamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó la baja de la habilitación sanitaria de cuatro laboratorios farmacéuticos por operar sin un director técnico responsable, una condición obligatoria para garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y formaliza decisiones que el organismo había anticipado a fines de 2025, tras detectar irregularidades en controles sistemáticos.

De acuerdo con el Registro de Inscripción de Establecimientos del organismo, las firmas Laboratorios Weltrap S.A., Carter Pack S.R.L., Laboratorio Incaico S.A. y Pacemaker S.R.L. no contaban con director técnico ni con los certificados correspondientes debidamente inscriptos, lo que derivó en la aplicación de sanciones. La decisión se apoya en la Ley 16.463 y su Decreto Reglamentario 150/92, que exigen supervisión profesional habilitada en los establecimientos que elaboran, acondicionan o comercializan medicamentos. También se constató el incumplimiento del Sistema de Calidad Farmacéutico.

En primer término, mediante la Disposición 8702/2025, la Anmat dispuso la prohibición de actividades para Laboratorios Weltrap S.A., una empresa radicada en Rosario dedicada a la elaboración de especialidades medicinales en formas farmacéuticas sólidas —comprimidos, polvos y granulados— sin principios activos betalactámicos, citostáticos ni hormonales. El organismo recordó que “las actividades de las firmas solo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”.

En resoluciones posteriores, se estableció la baja de la habilitación de Carter Pack S.R.L., con sede en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, dedicada al acondicionamiento primario de comprimidos, comprimidos recubiertos y cápsulas —sin principios activos betalactámicos, citostáticos ni hormonales— y al acondicionamiento secundario de todas las formas farmacéuticas.

La medida alcanzó también a Laboratorio Incaico S.A., de la Ciudad de Buenos Aires, responsable de la elaboración de polvos no estériles —sin principios activos betalactámicos, citostáticos ni hormonales— y del fraccionamiento de medicamentos fitoterápicos (tisanas). En el mismo sentido, se dispuso la sanción para Pacemaker S.R.L., firma porteña dedicada a la importación y exportación de especialidades medicinales exclusivamente en la forma de bolsas de sangre con anticoagulante y/o preservante.

Desde el organismo destacaron que la resolución se enmarca en una revisión integral de registros y habilitaciones, con el objetivo de proteger la salud pública. “La Anmat resolvió la baja de las habilitaciones para garantizar que solo operen establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos”, subrayaron.

