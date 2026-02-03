martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

Reforma laboral: La CGT prepara una cumbre para el viernes, tras el fracaso de la reunión con algunos gobernadores

El Consejo Directivo de la CGT se reúne este viernes en Azopardo bajo la presión del ala dura de Pablo Moyano, quien exige un paro con movilizaciónante lo que consideró la falta de definicion de algunos gobernadores sobre la reforma laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Confederación General del Trabajo (CGT) atraviesa una semana determinante que marcará su estrategia frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Mientras la cúpula sindical se prepara para una reunión clave de su Consejo Directivo este viernes a las 11 en la sede de Azopardo 802, el clima interno está caldeado por el fracaso de los intentos de acercamiento con mandatarios provinciales, quienes han evitado comprometerse con la postura gremial.

Lee además
los gremios duros de la cgt debaten acciones contra la reforma laboral
Conflicto

Los gremios "duros" de la CGT debaten acciones contra la reforma laboral
senadores aliados le reclamaron a bullrich cambios en la reforma laboral
Negociaciones

Senadores aliados le reclamaron a Bullrich cambios en la reforma laboral

El "faltazo" de los gobernadores

La estrategia de la central obrera de conformar un frente común con las provincias para frenar o modificar la ley en el Congreso sufrió duros traspiés. El caso más resonante fue el de Martín Llaryora (Córdoba), quien canceló sorpresivamente una reunión prevista para este martes alegando "problemas de agenda”. Aunque desde la CGT sugieren que el encuentro podría reprogramarse para antes del fin de semana en Buenos Aires, desde el gobierno cordobés negaron que la cita haya figurado alguna vez en la agenda oficial del mandatario.

A este desaire se sumó el de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien no recibió a los dirigentes y tampoco concretó el envío de un emisario de confianza, como se esperaba inicialmente. La reticencia también es palpable en el norte del país: Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) han sido señalados por la central obrera por "buscar excusas" o directamente no contestar los llamados.

Negociaciones cruzadas: "Derechos contra bolsillo"

La lectura de la CGT sobre este alejamiento es política y económica. Se interpreta que los gobernadores están priorizando sus propias negociaciones con la Casa Rosada, las cuales incluyen temas sensibles como la coparticipación, la obra pública y compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias.

"Nosotros jugamos en un solo tablero, el de la reforma laboral. Pero los gobernadores juegan en varios en simultáneo", señaló un dirigente de la central, lamentando que, frente a los reclamos por los derechos de los trabajadores, los mandatarios "contestan con el bolsillo". La influencia de estos gobernadores es estratégica, ya que sus legisladores tienen votos clave en un Senado donde el oficialismo aún no tiene garantizada la aprobación del proyecto.

El viernes: ¿Diálogo o plan de lucha?

En este escenario, el encuentro del viernes será el primero del año para el Consejo Directivo y tendrá como eje definir si se priorizan las tratativas para modificar la iniciativa oficial o si se avanza hacia un paro con movilización.

La presión interna aumenta debido al ala "dura" o "combativa" del sindicalismo. Pablo Moyano, referente de Camioneros, ha endurecido su discurso calificando de "cagones" y "gorilas" a los gobernadores peronistas que dialogan con el Gobierno. Moyano ya se ha sumado a un nuevo frente sindical (junto a la UOM y las dos CTA) que ya programó protestas en Córdoba para el 5 de febrero y en Rosario para el 10 del mismo mes.

Mientras los sectores moderados intentan mantener canales de diálogo con figuras como el asesor Santiago Caputo o el ministro del Interior, Diego Santilli, para introducir cambios en la ley, el sector más radicalizado advierte que la reforma laboral es "regresiva" y llevará a la "esclavitud”. La reunión de este viernes en Azopardo determinará si la CGT logra mantener la unidad en su estrategia o si la grieta interna termina por profundizarse ante la falta de apoyo político de las provincias.

Temas
Seguí leyendo

Congreso: Comenzó el período de Extraordinarias, con la Reforma Laboral como debate más caliente

Reforma Laboral: Bullrich confirmó la sesión en el Senado, con "el 95% cerrado"

Milei fue el primero en tramitar el nuevo DNI

Milei vuelve a Estados Unidos: Estará en Mar-a-Lago y podría verse con Trump

El sugestivo video de Fabián Martín con un diputado peronista

Industriales textiles le respondieron a Caputo, tras la confesión del ministro de no haber "comprado nunca ropa en Argentina"

Fuerte derrumbe de las acciones argentinas, y suba del riesgo país

España prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por los numeros del turismo, guido romero cruzo a chica: llama la atencion que hable luego de que rechazaramos un evento millonario que nos ofrecio
Declaraciones

Por los números del turismo, Guido Romero cruzó a Chica: "Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Te Puede Interesar

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas
Histórico veredicto

Una sanjuanina, parte del tribunal que condenó al ex juez Walter Bento por encabezar una red de coimas

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio
Audiencia

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Personal de Vilaidad provincia estra{a realizando obras en la Circunvalación. Imagen Ilustrativa. 
Servicio

Atención conductores: habrá un corte total en un trayecto clave de la Circunvalación por la realización de obras

La Montaña de la Paz es uno de los picos más visitados de Pedernal, en Sarmiento.
Tiempo de verano en San Juan

La Montaña de la Paz, la simbólica y erguida custodia del valle de Pedernal