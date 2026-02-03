martes 3 de febrero 2026

Tribunal Oral Federal N°7

Causa Cuadernos: el abogado de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio y se quejó de los arrepentidos

Carlos Beraldi presentó la llamativa solicitud en la primera audiencia, luego de la feria judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristina Kirchner en el balcón de su departamento. Foto: Noticias Argentinas.

Cristina Kirchner en el balcón de su departamento. Foto: Noticias Argentinas.

El abogado de Cristina Kirchner en la Causa Cuadernos, Carlos Beraldi, pidió la nulidad del juicio y apuntó contra los arrepentidos, en la primera audiencia luego de la feria judicial.

El letrado adujo también que el juez y el fiscal del caso "fueron elegidos a dedo", al tiempo que objetó las declaraciones de los arrepentidos.

Durante la audiencia, Beraldi enfatizó: "Estamos en presencia de un proceso nulo. Este proceso surgió de un engaño, se incurrió en el vicio de ‘forum shopping'. Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo; lo que en este caso se vulneró de una manera grosera".

Ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, el abogado dispuso de 90 minutos para exponer sus argumentos.

El alegato del letrado se centró en dos ejes: lo que presentó como "engaño de origen" (o ‘forum shopping') para elegir al juez y al fiscal del caso, y lo que definió como "estafa de los arrepentidos".

Julio De Vido también pidió que se anule el juicio

A su turno, el abogado defensor del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, también pidió que se anule el juicio.

El letrado argumentó que hay una instrucción suplementaria incompleta, por lo que consideró que "este juicio no debería haber empezado, pero a nadie parece importarle".

Rusconi señaló también que hay pruebas que no se incorporaron al expediente en tiempo y forma. "¿Cómo se pretende que las partes ejerzan su derecho a la defensa cuando aún resta la incorporación de material probatorio?", preguntó en tono crítico.

FUENTE: Noticias Argentinas y Crónica

