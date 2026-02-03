Por los números del turismo, Guido Romero cruzó a Chica: "Llama la atención que hable luego de que rechazáramos un evento millonario que nos ofreció"

Una serie de publicaciones del diputado peronista Jorge Chica en sus redes sociales sobre los números del turismo generaron una picante respuesta del ministro de Turismo, Guido Romero. El funcionario disparó munición gruesa: “Llama la atención que las declaraciones del diputado Chica se den después de que rechazáramos un evento millonario UCI 2.2 con productores italianos”.

En la Justicia Sigue la novela por el famoso gremialista sanjuanino acusado de atacar a una familia

Tribunal Oral Federal N°7 Causa Cuadernos: el abogado de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio y se quejó de los arrepentidos

Sobre los números del sector, Romero dijo que San Juan ha escalado niveles en el turismo de eventos, llegando a ocupar en el 2024 el lugar 9 del ranking y con chances de mejorar con el balance final 2025. "Sabemos que vamos a salir mejor posicionados, la Provincia se viene consolidando, en el 2023 escaló posiciones y nuevamente en el 2024. Tenemos buenas expectativas".

Aseguró que el año pasado creció un 30% la cantidad de visitantes que llegó a través del Aeropuerto. “Por primera vez en la historia, San Juan ha tenido un crecimiento en la cantidad de vuelos nacionales y es la primera vez que opera una low cost, algo que no consiguieron en 8 años de gestión”.

“El turismo es un área que desconoce el diputado Chica, es dirigente deportivo”, remarcó Romero. El Ministro también se refirió a la Vuelta a San Juan que se organizó durante la gestión de Chica al frente de la Secretaría de Deportes: “Las declaraciones son raras, hicimos una Vuelta con el 3% de lo que hubiera costado el evento millonario que nos ofreció. Después de ocho años de gestión, dejó en crisis al ciclismo sanjuanino”.

Según Romero, durante la gestión del Diputado Nacional menos ciclistas sanjuaninos tenían la chance de participar en la Vuelta y en otros eventos deportivos porque los frenaban las demandas propias del carácter internacional de las competencias. “Menos ciclistas sanjuaninos practicaban la disciplina, en eventos de millones de dólares el ciclismo local quedaba afuera”.

Por último remarcó: "Nos hubiera gustado que nos acompañe, que reciba a los competidores de una Vuelta que congregó a más de 200.000 sanjuaninos".