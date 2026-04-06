El joven adinerado sanjuanino volvió a ser condenado y lo enviaron al penal por golpear a su hermano y a un policía

En una resolución judicial que pone fin a una seguidilla de episodios violentos, Rodrigo Cid, el joven sanjuanino conocido por pertenecer a una familia de alto poder económico y por sus reiterados roces con la ley, deberá cumplir una pena de prisión efectiva. Tras un acuerdo de juicio abreviado, el imputado admitió su culpabilidad y fue trasladado directamente al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.

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Santa Lucía Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

La detención que derivó en esta condena se produjo luego de un violento altercado en el que Cid atacó físicamente y amenazó de muerte a su propio hermano. Sin embargo, la situación escaló cuando, al momento de la intervención de las fuerzas de seguridad, el joven no solo opuso resistencia, sino que arremetió contra un uniformado, sumando así un delito contra la administración pública.

Según fuentes judiciales, el acusado aceptó la pena de 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo al reconocerse como responsable penal de los siguientes delitos: lesiones leves (dos hechos), uno en perjuicio de su hermano y otro contra un miembro de la Policía de San Juan y amenazas (tres hechos), todas dirigidas hacia su familiar.

Rodrigo Cid, una persona reincidente

No es la primera vez que el apellido de Cid resuena en los pasillos de Tribunales. El joven ya contaba con antecedentes previos que complicaron su situación procesal. A pesar de haber tenido oportunidades anteriores de reincidencia bajo regímenes de libertad o penas menores, la acumulación de causas y la gravedad de las nuevas agresiones llevaron a la Justicia a determinar que la sanción debía ser tras las rejas.

Al tratarse de una condena efectiva y debido a sus antecedentes, Cid fue trasladado inmediatamente al penal tras la audiencia de homologación del acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo del fiscal Mario Panetta.