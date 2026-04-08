Una joven fue acuchillada por un encapuchado que se metió a robar a su casa en Trinidad

Un encapuchado entró a una casa de Trinidad y acuchilló a una joven a la que intentó reducir para asaltarla. El episodio ocurrió este miércoles por la mañana y la chica debió ser asistida en el hospital a raíz de una herida cortante.

Según fuentes policiales, se trataría de un robo al voleo y la víctima fue una joven de apellido Cassanelli, de 20 años, quien se encontraba sola en la vivienda ubicada en calle Santiago del Estero, en Capital. Las primeras versiones indican que el desconocido ingresó por los fondos tras trepar por los techos y desplazarse por propiedades vecinas.

La muchacha habría relatado que dejó la puerta trasera abierta y fue en esos momentos que el delincuente, vestido con ropa oscura y con el rostro cubierto por un pasamontañas, irrumpió en la vivienda. El sujeto portaba un cuchillo tipo tramontina, aún así ella salió a enfrentarlo y ahí se produjo un forcejeo.

En medio de los manotazos, el asaltante le largó un puntazo a la chica y la lastimó en su muslo derecho. La lesión, según las primeras evaluaciones médicas, sería de carácter leve y de poca profundidad. Personal del servicio de emergencias 107 trasladó a la joven al Hospital Rawson, donde recibió las curaciones correspondientes y quedó fuera de peligro. Los policías de la Comisaría 3ra tomaron las primeras medidas y el caso pasó a la UFI Delitos contra la Propiedad.