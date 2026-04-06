Una escuela sanjuanina suspendió las clases tras el fallecimiento de un querido profesor

Dolor en la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro de Jáchal, tras el fallecimiento del profesor Cristian Garramuño.

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de Jáchal, atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento del profesor Cristian Garramuño, quien se desempeñaba en el nivel secundario del establecimiento.

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La triste noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la rectoría, donde se expresó el pesar de toda la institución por la pérdida de quien fuera un compañero de trabajo y una figura muy querida dentro de la comunidad escolar.

“La Rectoría de la Escuela Normal comunica que ha fallecido el profesor Cristian Garramuño, compañero de tareas de nuestra institución. Una triste e inesperada noticia”, señala el mensaje que comenzó a circular entre docentes, estudiantes y exalumnos.

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A raíz de esta situación, las autoridades informaron la suspensión total de actividades para este lunes en todos los niveles educativos, con el objetivo de acompañar el duelo que atraviesa la comunidad.

En el mismo comunicado, se convocó a quienes forman parte de la institución y a la comunidad en general a elevar una oración por el eterno descanso del docente, en un gesto de respeto y recogimiento.

Garramuño no solo se destacaba en el ámbito educativo, sino también en su labor como abogado, participando en causas de relevancia. Entre ellas, intervino en un caso que generó fuerte repercusión pública: el de una joven de 24 años que acudió al hospital sin saber que estaba embarazada y cuyo bebé nació sin vida, hecho que abrió el debate sobre el sistema de salud.

Su fallecimiento generó un profundo impacto en Jáchal, donde será recordado por su compromiso, su profesionalismo y su calidad humana. Colegas, estudiantes y allegados coinciden en destacar su cercanía, respeto y dedicación tanto dentro como fuera del aula.

Desde distintos sectores de la comunidad educativa y social continúan expresándose mensajes de despedida y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.