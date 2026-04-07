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Deceso

Quién era el hombre fallecido que buscaban en un barranco en Jáchal

Fue encontrado sin vida tras un operativo de búsqueda en una zona de difícil acceso. La víctima fue identificada como Darío Aróstica y su muerte generó conmoción en la comunidad del departamento norteño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Conmoción

Encontraron sin vida a un hombre que era buscado en un barranco en Jáchal
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Buscan a los familiares de un hombre de 61 años que está internado solo en el Hospital Rawson

El hombre era intensamente buscado desde el lunes, cuando no regresó a su domicilio tras haber salido junto a su hijo. Según informó el portal Actualidad Jachallera, la denuncia fue radicada en la comisaría departamental, lo que activó de inmediato un amplio despliegue encabezado por la UFI del Norte.

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 21°, Subcomisaría de Villa Mercedes, Bomberos, Gendarmería Nacional y vecinos de la zona, quienes colaboraron en los rastrillajes. Con el correr de las horas, un dato clave permitió orientar la búsqueda hacia una zona de barrancos de gran profundidad, en cercanías de puestos rurales.

El fiscal de turno, Sohar Aballay, confirmó que Aróstica fue localizado sin vida en ese sector, caracterizado por su complejidad geográfica. Las primeras observaciones indicaron que no respondía a los llamados ni presentaba signos vitales al momento del hallazgo.

Debido a las condiciones del terreno, fue necesario montar un operativo especial de rescate para acceder al lugar y recuperar el cuerpo, en medio de un escenario adverso por la profundidad de los barrancos.

La investigación quedó en manos de la UFI del Norte, que deberá avanzar con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Dolor y despedida en redes

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y conocidos comenzaron a despedir a Darío Aróstica en redes sociales, donde expresaron su pesar por el trágico desenlace.

“Descanse en paz amigo Darío, qué triste noticia”, escribió uno de sus allegados. “QEPD Darío, mi pésame para la familia, fuerza”, fue otro de los mensajes que reflejó el impacto que generó su muerte en la comunidad.

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