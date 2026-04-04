Jáchal amaneció pasado por agua

San José de Jáchal amaneció este Sábado de Gloria totalmente húmedo producto de la lluvia que llegó en horas de la madrugada a gran parte del departamento.

Se espera que durante toda la jornada las nubes sean protagonistas y que las lluvias puedan extenderse hasta la noche.

Las postales dejan bien en claro que el otoño está instalándose en toda la Provincia.

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