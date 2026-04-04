Jáchal amaneció pasado por agua

San José de Jáchal amaneció este Sábado de Gloria totalmente húmedo producto de la lluvia que llegó en horas de la madrugada a gran parte del departamento.
domingo 5 de abril 2026
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El departamento del noreste sanjuanino está atravesando precipitaciones desde primera hora de este sábado
San José de Jáchal amaneció este Sábado de Gloria totalmente húmedo producto de la lluvia que llegó en horas de la madrugada a gran parte del departamento.
Se espera que durante toda la jornada las nubes sean protagonistas y que las lluvias puedan extenderse hasta la noche.
Las postales dejan bien en claro que el otoño está instalándose en toda la Provincia.