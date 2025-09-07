domingo 7 de septiembre 2025

Impacto económico

La derrota de Milei en Buenos Aires disparó el dólar cripto y dio una señal para el lunes

A diferencia del mercado oficial y paralelo, que detiene sus operaciones durante el fin de semana, las cotizaciones de las stablecoins —monedas digitales que replican el valor del dólar estadounidense— siguen activas las 24 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La derrota de Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires provocó una escalada del dólar cripto, la versión que se puede negociar las 24 horas del día y los siete días de la semana. En las últimas horas escaló hasta cerca de $25 y llegó a los $1410.

Desde que comenzaron los problemas con la renovación de las letras del Tesoro y tras el escándalo de los audios que denunciaban coimas en la Agencia de Discapacidad, los mercados comenzaron a leer que a las dificultades económicas se sumaban problemas financieros y políticos, lo que impulsó la suba del valor del dólar, lo que provocó que esta semana el ministerio de Economía anuncie la intervención oficial del Gobierno en el mercado de cambios.

En la jornada del viernes, el dólar oficial cerró a $1386, con subas constantes en las últimas dos semanas de cerca de $80, lo que implica más de un 7% de aumento. En los últimos dos meses y medio trepó más de $300, es decir, más de un 20%.

El dólar cripto es un indicador que anticipa normalmente los valores que se manejarán en el día posterior, aunque la diferencia es que las transacciones son libres como lo es hoy el blue y no intervenidas por el gobierno como en el caso del dólar oficial.

El dólar blue cerró este viernes a $1370, unos puntos por debajo del oficial. Se espera, no obstante, una reacción este lunes si los números electorales le dan la espalda al Gobierno.

