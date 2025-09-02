martes 2 de septiembre 2025

Tensión

La provincia de Buenos Aires no garantiza la seguridad del cierre de campaña de La Libertad Avanza

El ministro de Seguridad bonaerense le advirtió a la Casa Militar, responsable de la seguridad de Javier Milei, de los "riesgos" que podría haber en el acto en el conurbano bonaerense con el que los libertarios cierran la campaña para las elecciones del domingo.

Javier Milei se cruzó con vecinos de Lomas de Zamora, en una accidentada caravana de campaña

El próximo miércoles, el presidente Javier Milei encabezará el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza en el municipio de Moreno, un evento que se desarrolla en un clima de alta tensión y serias advertencias sobre posibles incidentes de seguridad. La elección de Moreno como sede, un distrito gobernado por el kirchnerismo, ha generado particular preocupación.

Advertencias y Falta de Coordinación en Seguridad

La situación de seguridad ha sido formalmente alertada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien comunicó a la Casa Militar —organismo responsable de la custodia presidencial— sobre los "riesgos" del acto y aseguró no poder garantizar que no se produzcan agresiones. El gobierno de Axel Kicillof, a través de esta comunicación oficial, ha enfatizado los peligros de realizar el evento "en el lugar elegido en Moreno".

Un punto clave de preocupación es la falta de comunicación y coordinación entre el gobierno nacional y el municipio de Moreno. La intendenta Mariel Fernández no ha sido contactada para organizar el dispositivo de seguridad, a pesar de que el municipio esperaba estos contactos para articular la seguridad junto con la Policía Bonaerense. Esta omisión ha incrementado la inquietud en el distrito, donde se teme que "los libertarios provoquen a los vecinos y que se desaten incidentes".

El Club Villa Ángela: Una Locación Cuestionada

El acto está programado para realizarse en el Club Villa Ángela, ubicado en Trujui, una de las localidades más populosas de Moreno y sobre la ruta provincial 23, lo que podría facilitar el despeje en caso de incidentes. Sin embargo, fuentes de Moreno señalaron que el Club Villa Ángela no fue la primera opción y que el gobierno tuvo dificultades para encontrar una locación, ya que otros clubes y colegios no cedieron sus espacios. La organización del evento está a cargo de Sebastián Pareja y Ramón 'El Nene' Vera. La elección de Moreno resulta curiosa, dado que el distrito más fuerte de La Libertad Avanza en la Primera Sección Electoral es Tres de Febrero.

Precedentes de Incidentes Violentos en Actos Anteriores

Las advertencias sobre la seguridad en Moreno se producen tras violentos episodios ocurridos la semana pasada en otros actos del oficialismo:

  • Lomas de Zamora: La caravana presidencial de Javier Milei fue blanco de piedrazos cuando el presidente se puso al frente de la misma en un día laborable. El intendente local había advertido previamente que realizar una marcha en el centro de Lomas en un día laborable era un error.
  • Corrientes: Karina Milei y Martín Menem tuvieron que huir de una caravana después de solo una cuadra, al comprobar que los ánimos estaban caldeados y un móvil de prensa fue agredido. Rodeados por personal de Casa Militar, se vieron obligados a meterse en una camioneta oficial.

