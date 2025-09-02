martes 2 de septiembre 2025

El juez que habilitó el amparo de Karina Milei contra los audios, jaqueado por denuncias de acoso sexual

El juez Alejandro Maraniello, que falló a favor del gobierno en el caso de los audios de Karina Milei, debe explicaciones ante el Consejo de la Magistratura por al menos 9 delitos, todos graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, figura central en la reciente prohibición de difusión de audios vinculados a Karina Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta judicial y política. Acusado de acoso sexual y diversas faltas graves, su intervención en un caso de alto perfil para el Gobierno Nacional genera interrogantes sobre la independencia judicial y la búsqueda de favores en un contexto de incertidumbre.

Graves Denuncias por Acoso Sexual y Abuso de Poder

Actualmente, el juez Maraniello enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco son por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. La gravedad de las acusaciones ha llevado a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar y lograr la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Los expedientes contra Maraniello no solo incluyen acoso sexual, sino también abuso de poder, acoso laboral, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos y violaciones al reglamento judicial. Las declaraciones de las denunciantes pintan un panorama alarmante:

  • Una empleada relató haber sido abordada por el juez a menos de una semana de iniciar sus tareas. Por temor a perder su empleo, asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral, donde fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, viéndose obligada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.
  • Otra denunciante informó haber recibido mensajes a través de redes sociales por parte de Maraniello, sumados a observaciones reiteradas sobre su vestimenta y maltrato laboral tras rechazar pedidos personales. Los episodios incluyeron acercamientos físicos no deseados y comentarios persistentes fuera de lugar. La víctima comunicó que necesitó medicación para soportar el contexto laboral, experimentó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó su denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
  • El gremio judicial ha remarcado que la investigación ha permitido conocer "más y más casos". Uno de los testimonios destacó la situación de vulnerabilidad de una víctima, quien era hija de un camionero y dependía de su empleo como trabajadora interina para sostener sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ha intervenido para tomar declaración, y la fiscal Mariana Labozzetta señaló que los hechos podrían revestir delitos públicos dada la condición de funcionario judicial de Maraniello. Por esta razón, el expediente ha pasado a la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. El proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura continúa con la evaluación de pruebas y testimonios, analizando la posibilidad de sanciones administrativas o incluso la remoción del juez.

El Fallo Favorable al Gobierno en Plena Crisis Personal

La intervención de Maraniello en el escándalo de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las causas en su contra. El juez federal en lo civil y comercial N° 5, Alejandro Patricio Maraniello, hizo lugar parcialmente a una demanda presentada por Karina Milei y ordenó el cese inmediato de la difusión de audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a ella.

El magistrado justificó su decisión, que fue calificada como provisoria, excepcional y de alcance limitado, señalando que busca proteger la "especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos" y la seguridad institucional derivada de la posible divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado. Además, el juez ordenó comunicar la decisión a todos los medios de comunicación masiva a través del ENACOM.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, había presentado una denuncia judicial considerando la difusión de los audios como una "operación de inteligencia no institucional" orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral, aludiendo a una "maniobra golpista". La denuncia del oficialismo sugiere que la filtración es parte de una campaña deliberada para dañar su imagen, coordinada por sectores opositores en un "momento estratégico" electoral.

¿Un Intercambio de Favores? La Sospecha Sobre el Fallo

La coincidencia temporal entre el avance de las graves denuncias contra el juez Maraniello y su decisión en un caso de altísima sensibilidad política para el Gobierno Nacional no pasa desapercibida. En un contexto donde el juez se encuentra bajo la presión de posibles sanciones administrativas e incluso de su remoción, su fallo favorable a Karina Milei y al Ejecutivo podría ser interpretado como una búsqueda de un favor o una señal de alineamiento, intentando mitigar su compleja situación personal y judicial.

