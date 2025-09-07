domingo 7 de septiembre 2025

Apareció Munisaga con los candidatos del peronismo en un acto sindical

El intendente de Rawson llegó hasta las instalaciones de la Unión Obrera Metalúrgica. Es la primera foto con Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo desde que fueron ungidos como postulantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, rompió el silencio y apareció públicamente junto a los tres candidatos del peronismo para las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. La postal se dio en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el marco del aniversario de la entidad gremial, donde coincidió con Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo.

Se trató de la primera foto en conjunto con los postulantes de Fuerza San Juan tras su proclamación. Hasta ahora, Munisaga había mantenido un bajo perfil en relación a la campaña, con ausencias notorias en las reuniones partidarias de los intendentes.

El rawsino aprovechó el acto sindical para hacer su primera referencia pública a los candidatos a diputados nacionales. Lo hizo a través de un posteo en redes sociales en el que escribió: “En el Día del Metalúrgico celebramos a quienes con su trabajo no solo construyen herramientas y estructuras, sino que también forjan progreso y oportunidades para todos. Estuvimos junto a nuestros candidatos a diputados Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, acompañando esta celebración”.

Además, Munisaga agradeció de manera especial al secretario general de la UOM en San Juan, Martín Solazzo, y a toda la comisión directiva.

La presencia del intendente no pasó desapercibida en el tablero político. Apenas unos días después del acto de proclamación, Andino había visitado la Municipalidad de Rawson en lo que fue el primer y hasta ahora único encuentro formal entre ambos dirigentes. Allí conversaron durante poco más de una hora. Según distintas versiones, Munisaga expresó respaldo a la lista, aunque con matices: algunos hablaron de un apoyo explícito, mientras que otros remarcaron la postura de “Only Rawson”, donde la gestión municipal aparece como prioridad por encima de las disputas internas.

Quizá por esa lógica tampoco sorprendió que Munisaga no participara en las dos reuniones que la conducción del PJ mantuvo con los intendentes. La primera, a fines de agosto; la segunda, que había sido reprogramada, coincidió con la tormenta que generó inundaciones y graves problemas habitacionales en la provincia.

