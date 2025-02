Abusó de su hijastra de 9 años, escribió una carta confesándolo y pidiendo perdón

El acusado quiso mostrarse arrepentido y dolido durante la audiencia: “He perdido la razón de todo”, “No tengo ganas de nada, no puedo hablar, perdón”, fueron algunas de las frases que le dijo a la jueza cuando ella le hacía preguntas. A pesar de mostrar esa imagen lastimosa, el fiscal Mariano Juárez Prieto y sus ayudantes fiscales Candela Pérez y Agustina Cerdera de UFI ANIVI lo acusaron de ser autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado agravado por el vínculo y la guarda.

WhatsApp Image 2025-02-27 at 14.20.15.jpeg

La menor se lo contó a su mamá. Le detalló las pesadillas que vivió en manos de este sujeto -que no se dan a conocer para preservar la integridad de la víctima-. Antes de radicar la denuncia, la madre de la menor también se enteró que el presunto abusador se lo había contado a su hermana.

WhatsApp Image 2025-02-27 at 14.20.18.jpeg Jueza de Garantías Carolina Parra

Acorralado y sin salidas, J.L.F. (el denunciado) habría escrito una carta confesando todo y al parecer tenía intenciones de entregarse. En parte de su escrito (que está en manos de la justicia) decía: “No sé lo que me pasó para hacer eso”, “Soy una vergüenza, pido perdón por fallarles”, “Me faltaría vida para pedir perdón”, entre otras frases.

La detención contra este sujeto fue en la madrugada del 25 de febrero, estuvo detenido durante dos días y supuestamente este miércoles intentó quitarse la vida. Desde la fiscalía dijeron que en la comisaría no hicieron una actuación de esta situación, así que no saben si ocurrió o no.

La jueza de Garantías, Carolina Parra dio a lugar al pedido de prisión preventiva que solicitó fiscalía, pero resolvió que J.L.F primero sea monitoreado por personal de salud y así determine su situación psicológica para saber si necesita medicación o no mientras cumple la medida cautelar en el Servicio Penitenciario Provincial.

A la menor se la escuchará en Cámara Gesell (entrevista videograbada) y esta medida se realizará el próximo miércoles 5 de marzo.