jueves 18 de septiembre 2025

Judiciales

Por una orden de la Corte, un nuevo tribunal debía determinar la pena para un abusador: le dieron 12 años

Este sujeto en 2023 había sido condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro sobrinas. Su abogado defensor llevó a casación este fallo y la Corte anuló una parte por inconsistencias. Finalmente, lo juzgaron por los ultrajes contra una sobrina.

Por Pablo Mendoza
image
Al frente el acusado N.P. y su abogada (que ya no lo es). Al fondo de la imagen el tribunal de juicio. Foto Archivo abril de 2023.
Es una causa inédita porque este sujeto, en 2023, había sido condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro sobrinas. Este fallo llegó a la Corte y los cortistas resolvieron anular parte del mismo, porque en tres de las cuatro Cámara Gesell (entrevistas videograbadas) hechas a las menores no estaban presentes todas las partes. El Código exige que deben estar todos (juez, fiscalía y defensa).

Por tal razón, parte del fallo se anuló y se retrocedió hasta la determinación de pena, ya que este hombre si quedó culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de una sobrina.

El martes se realizó la primera audiencia y la fiscal Ingrid Schott de UFI ANIVI solicitó la pena de 15 años de prisión para este hombre. Mientras que la defensa solicitó la mínima en la escala penal, que es de 6 años. El tribunal pasó a un cuarto intermedio y este miércoles resolvió darle 12 años de pena.

Cabe destacar que este hombre nunca salió de la cárcel.

Temas
