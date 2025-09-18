Por una orden de la Corte, un nuevo tribunal debía determinar la pena para un abusador: le dieron 12 años

Un nuevo tribunal colegiado debía determinar la pena para un abusador tras un fallo de la Corte de Justicia . La audiencia se realizó y los jueces Javier Figuerola, Celia Maldonado de Álvarez y Matías Parrón condenaron a este hombre a la pena de 12 años de prisión efectiva por ser considerado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de su sobrina cuando ella tenía entre 6 y 11 años.

Atención Durante 10 días, OSSE corta el tránsito en una zona clave de Capital

Judiciales La Corte anuló parte del fallo contra el hombre que abusó de cuatro sobrinas y deberá hacerse nueva audiencia

Es una causa inédita porque este sujeto, en 2023, había sido condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro sobrinas. Este fallo llegó a la Corte y los cortistas resolvieron anular parte del mismo, porque en tres de las cuatro Cámara Gesell (entrevistas videograbadas) hechas a las menores no estaban presentes todas las partes. El Código exige que deben estar todos (juez, fiscalía y defensa).

Por tal razón, parte del fallo se anuló y se retrocedió hasta la determinación de pena, ya que este hombre si quedó culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de una sobrina.

El martes se realizó la primera audiencia y la fiscal Ingrid Schott de UFI ANIVI solicitó la pena de 15 años de prisión para este hombre. Mientras que la defensa solicitó la mínima en la escala penal, que es de 6 años. El tribunal pasó a un cuarto intermedio y este miércoles resolvió darle 12 años de pena.

Cabe destacar que este hombre nunca salió de la cárcel.