Hospitalizaron de urgencia a una motociclista tras chocar en Avenida de Circunvalación

Una motociclista de 58 años debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de protagonizar un fuerte choque este miércoles en la Avenida de Circunvalación , a la altura del tramo comprendido entre los puentes de Mendoza y España, en Capital .

Antecedentes El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025

Video Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y estuvo involucrada una motocicleta y un utilitario. La conductora de la moto, identificada como Claudia Isabel, manejaba una Motomel Honda 110 cc sin patente colocada, de color negro. Por motivos que aún se investigan, terminó impactando desde atrás contra un utilitario modelo T30 marca Shineray, conducido por Raúl Gustavo Carabajal, de 54 años.

image

El vehículo mayor pertenece a la empresa de matafuegos San Juan y circulaba por el anillo interno de la Circunvalación, en el carril Norte de Este a Oeste. Fue en ese trayecto donde se produjo la colisión.

Tras el impacto, la motociclista sufrió heridas que obligaron a su inmediato traslado en ambulancia al hospital capitalino, donde quedó bajo observación médica.

image

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ª, con la intervención inicial de la cabo Agustina Cuello. También se hicieron presentes funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes ordenaron las medidas correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.