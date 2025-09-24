miércoles 24 de septiembre 2025

Capital

Hospitalizaron de urgencia a una motociclista tras chocar en Avenida de Circunvalación

La motociclista de 58 años impactó contra un utilitario, a la altura de los puentes de Mendoza y España. Fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson con heridas cuyo alcance aún se evalúa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una motociclista de 58 años debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de protagonizar un fuerte choque este miércoles en la Avenida de Circunvalación, a la altura del tramo comprendido entre los puentes de Mendoza y España, en Capital.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y estuvo involucrada una motocicleta y un utilitario. La conductora de la moto, identificada como Claudia Isabel, manejaba una Motomel Honda 110 cc sin patente colocada, de color negro. Por motivos que aún se investigan, terminó impactando desde atrás contra un utilitario modelo T30 marca Shineray, conducido por Raúl Gustavo Carabajal, de 54 años.

image

El vehículo mayor pertenece a la empresa de matafuegos San Juan y circulaba por el anillo interno de la Circunvalación, en el carril Norte de Este a Oeste. Fue en ese trayecto donde se produjo la colisión.

Tras el impacto, la motociclista sufrió heridas que obligaron a su inmediato traslado en ambulancia al hospital capitalino, donde quedó bajo observación médica.

image

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ª, con la intervención inicial de la cabo Agustina Cuello. También se hicieron presentes funcionarios judiciales, entre ellos el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes ordenaron las medidas correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.

