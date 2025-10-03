viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Argumentos

Cómo justificó el senador libertario sanjuanino su voto contra el financiamiento del Garrahan y de las universidades

El Senado insistió con dos tercios de los votos en las leyes de financiamiento para el hospital pediátrico y las universidades. Bruno Olivera fue uno de los siete legisladores que votaron en contra. "Son leyes populistas", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La votación en el Senado de la insistencia del financiamiento al Garrahan. Bruno Olivera estuvo entre los 7 libertarios que lo rechazaron.

La votación en el Senado de la insistencia del financiamiento al Garrahan. Bruno Olivera estuvo entre los 7 libertarios que lo rechazaron.

Tras una jornada que significó un nuevo revés para Javier Milei en el Congreso, el senador sanjuanino de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, justificó su voto negativo al financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades nacionales, calificando ambas iniciativas como "leyes populistas que las utiliza un sector de la oposición para hacer campaña política".

Lee además
otro reves al gobierno de milei en el senado: reestablecieron las leyes del garrahan y de financiamiento universitario
Sesión

Otro revés al Gobierno de Milei en el Senado: reestablecieron las leyes del Garrahan y de Financiamiento Universitario
El senador Bruno Olivera
Libertarios

El senador sanjuanino Bruno Olivera respaldó a José Luis Espert

Este jueves, la Cámara alta debatió de forma conjunta los vetos a la ley de emergencia pediátrica, que tiene al Garrahan como emblema, y a la de presupuesto universitario. El resultado fue una derrota contundente para el oficialismo: la primera norma obtuvo 59 votos a favor del rechazo al veto, siete en contra y tres abstenciones, mientras que la segunda consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y cuatro abstenciones. De esta manera, ambas leyes recuperaron su vigor al superar el margen de dos tercios necesario.

Olivera fue uno de los siete senadores que mantuvieron la postura del Ejecutivo. Al explicar su decisión, argumentó que la situación descrita por la oposición no es real. "La realidad es que hoy no hay una emergencia pediátrica", afirmó este viernes en declaraciones a Radio Light.

Para sostener su postura, citó al vocero presidencial Manuel Adorni y aseguró que el hospital pediátrico, que antes tenía déficit, ya fue saneado por el actual Gobierno. "Eso ya se ha normalizado. Los médicos cuentan con insumos, las cuentas están saneadas, o sea, que el hospital no tiene déficit y de hecho ha tenido superávit", detalló el legislador. Explicó además que cuando hay un sobrante de dinero en una institución pública, "eso se reintegra al Tesoro de la Nación, con lo cual la emergencia pediátrica no existe".

Durante la sesión, otros senadores expresaron visiones opuestas. El peronista disidente Carlos Espínola (Provincias Unidas) se preguntó: "¿Alguien le explicó al Presidente que está en juego la vida de muchos niños? Hablamos de miles de familias que recorren cientos de kilómetros con la esperanza de que su hijo sea curado".

En cuanto al financiamiento de las universidades públicas, Olivera defendió la gestión del gobierno de Milei, asegurando que "la educación es prioridad absoluta". Recordó que al asumir encontraron un presupuesto universitario desactualizado por 14 meses con una inflación acumulada del 300%. "Lo primero que hicimos fue restituirle ese faltante, se aumentaba el gasto de financiamiento universitario un 270%", sostuvo. Añadió que las universidades, incluida la UNSJ, "tienen asegurado el financiamiento hasta fin de año" y que el presupuesto del próximo año contempla un aumento en las partidas.

image

Olivera destacó que "son causas nobles, ¿quién no va a querer que haya mejores universidades y que el Garrahan reciba más fondos? Estamos todos de acuerdo en eso. Pero bueno, se viene haciendo desde el Gobierno Nacional de manera eficiente", concluyó.

El senador sanjuanino también criticó que la ley universitaria estableciera un ajuste salarial para el personal docente, argumentando que el Congreso no debe interferir en esa área. "El Congreso no tiene por qué meterse en el ajuste salarial del personal docente porque tenés un gremio que lo representa", indicó. Calificó la medida como una "locura" porque se salteaba a los sindicatos y establecía aumentos de forma arbitraria "que no se habían discutido en ningún lado".

El debate en el recinto reflejó una profunda división. Maximiliano Abad (UCR) expresó su "vergüenza" por llevar más de un año y medio discutiendo el tema, mientras que el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, acusó a la oposición de "utilizar a niños para hacer política" y afirmó que el gobierno libertario otorgó un "274% de aumento real" al Garrahan. La sesión culminó con la reactivación de ambas leyes, dejando en suspenso cuál será el próximo movimiento del presidente Milei.

Temas
Seguí leyendo

Qué dice la prensa de Guatemala sobre la minera que le habría pagado a Espert los 200.000 dólares

Elecciones en el SEC: pese a que hay una sola lista hubo gran movimiento de votantes

Adorni, contundente sobre el caso Espert: "Está obligado a dar todas las explicaciones que hagan falta"

Javier Milei mantuvo su respaldo a José Luis Espert: "Inmunda y burda operación"

Un funcionario provincial reabrió el debate por el alcohol cero al volante en San Juan

José Luis Espert reconoció haber cobrado 200.000 dólares de una empresa vinculada a Fred Machado, pero no por la campaña

La Justicia confirmó que Espert viajó 35 veces en aviones del narco Fred Machado

El Senado avanzó en defensa del Regimiento de Patricios, que el gobierno nacional quiere rematar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan no se aplica la tolerancia cero de alcohol en conductores.
Escenario complejo

Un funcionario provincial reabrió el debate por el alcohol cero al volante en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan
Sorpresa

La razón por la cual hay negocios cerrados en el centro de San Juan

Te Puede Interesar

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan
El chapuzón, más cerca

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El “bicho malo” que amenaza a la uva de San Juan como al resto de provincias vitivinícolas. 
Esta semana

San Juan ataca al peor bicho: arranca el combate contra la polilla de la uva con fondos propios, drones y aviones

El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial
Mercado cambiario

El dólar en San Juan se comercializa sobre los $1.450, en sintonía con la cotización oficial

Foto gentileza.
Imágenes sensibles

Afirman que una pareja fue agredida por tres hombres a la salida de un boliche de Capital

La votación en el Senado de la insistencia del financiamiento al Garrahan. Bruno Olivera estuvo entre los 7 libertarios que lo rechazaron.
Argumentos

Cómo justificó el senador libertario sanjuanino su voto contra el financiamiento del Garrahan y de las universidades