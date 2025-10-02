jueves 2 de octubre 2025

Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución

En una de las últimas audiencia del juicio contra Maximiliano Babsía, los abogados del otorrinolaringólogo acusado por homicidio culposo solicitaron que su patrocinado fuera librado de culpa y cargo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco del juicio por Julieta Viñales, la joven que fue operada de las amígdalas y perdió la vida a los días, la defensa del médico acusado pidió la absolución frente al juez Ricardo Moine. En una de las últimas audiencias del debate, que podría marcar un antes y un después, como era de esperar, los abogados de Maximiliano Babsía solicitaron que fuera librado de culpa y cargo.

Durante la etapa de los alegatos, Fernando Castro y Federico Petrignani expusieron las razones por las que su defendido no fue responsable por el homicidio culposo que se le endilga, tras la muerte de su paciente de 20 años, quien falleció en marzo de 2020. Luego de presentar diversos testimonios, los letrados centraron su defensa en la tarea de los otros médicos del Hospital Rawson.

Como ya lo había hecho el propio imputado, los defensores señalaron que existió una cadena de responsabilidades y que la investigación sólo se enfocó en Babsía y no en otros profesionales de la salud, que también asistieron a Viñales.

Por su parte, la querella, que alegó el día anterior, apuntó fuerte contra el médico y pidió 5 años de prisión efectiva, lo mismo que 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión. La abogada que representa a la familia, Cristina Naveda, fue quien expuso sus argumentos y responsabilizó por completo al especialista que fue procesado.

Previamente, la fiscal del debate, Claudia Yanina Galante, menos severa que los familiares de la presunta víctima, había solicitado que el otorrinolaringólogo fuera penado con 3 años de prisión condicional y también el mismo tiempo para que no siga cumpliendo funciones como médico especialista, tras considerar que hay elementos suficientes para suponer su responsabilidad en el homicidio culposo.

El profesional que es cuestionado por supuesta negligencia en su accionar con la paciente de 20 años. El caso se encuentra cercano a su resolución, al menos en una primera instancia, se resolvería esta semana. Es que, tras la exposición de los defensores, sólo restarían las últimas palabras del imputado y conocer el veredicto.

En una de las audiencias más crudas, declaró la madre de Julieta, Cyntia Aboal, quien no dudó en cuestionar la actitud humana y profesional del acusado. Con el médico sentado a pocos metros de distancia, la madre aseguró que el otorrinolaringólogo que operó a su hija los dejó librados a su suerte y que no dio la cara después de que sufrió un paro cardíaco y quedó con muerte cerebral.

"Si la hubiera operado un médico responsable, mi hija estaría acá. Si hubiera aceptado que se equivocó, lo habríamos entendido, pero nunca dijo nada. Siempre dijo que estaba bien, que incluso quedaba en Terapia Intensiva para un mejor monitoreo, no porque estuviera grave", detalló la mujer y agregó: "Nos abandonó en el peor momento".

Babsía también tuvo la oportunidad de hablar frente al juez y, quebrado en llanto, manifestó: "La tragedia fue para los dos. La peor parte fue para la familia de Julieta, pero la tragedia fue para los dos”. Además, tornó las miradas hacia otros colegas, pues indicó que, a partir de los testimonios presentados durante el juicio, dedujo que por las maniobras de los profesionales del Hospital Rawson podrían tener responsabilidad, ya que no advirtieron que Julieta estaba hipotensa. También afirmó que, según su análisis, la intubación realizada allí pudo haber provocado una lesión que generó el sangrado que finalmente le costó la vida.

