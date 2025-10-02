jueves 2 de octubre 2025

Este jueves

Derrape y accidente en Jáchal: un conductor fue hospitalizado

Un conductor perdió el control de su vehículo en calle Eugenio Flores y fue trasladado al Hospital San Roque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en Jáchal, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y derrapó en calle Eugenio Flores, a pocos metros de calle Honda.

Al lugar acudieron efectivos de la Subcomisaría Villa Mercedes y del Destacamento de Bomberos Nº 2 Zona Norte, quienes asistieron al conductor y ordenaron el tránsito.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital San Roque, donde quedó bajo observación médica, aunque no presentaba heridas de gravedad. El vehículo sufrió daños materiales.

Personal de Criminalística de Zona Norte realizó peritajes en la zona para determinar las causas del siniestro, que permanecen bajo investigación.

