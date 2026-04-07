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Operativo

Caucete: recuperan un televisor y otros objetos tras un robo

La Policía localizó los objetos en inmediaciones de Pie de Palo tras la denuncia del propietario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Policía de San Juan logró recuperar en pocas horas diversos objetos que habían sido sustraídos en la localidad de Pie de Palo, en el departamento Caucete, tras un operativo llevado adelante por efectivos de la Comisaría 9°.

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El hecho se registró durante la tarde del día anterior, cuando un hombre denunció el robo de varios elementos de valor, entre ellos un televisor Smart TV de 55 pulgadas, un parlante rectangular de 15 pulgadas y una bomba de agua de 1 HP.

Ante la denuncia, el personal policial inició un operativo en la zona y, gracias a un rápido despliegue, consiguió localizar los objetos en inmediaciones del lugar donde se había producido el ilícito.

Posteriormente, el damnificado reconoció los elementos recuperados, por lo que le fueron restituidos en el lugar, conforme a las disposiciones legales vigentes.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

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