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Tentativa de homicidio

El inicio de un juicio se demoró por el faltazo de un abogado, ahora se presentó pidiendo disculpas y con un abreviado bajo el brazo

El debate iba a empezar este lunes pero se suspendió porque el letrado de los acusados, Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas, no se presentó. El juez lo sancionó y la defensora oficial iba a hacerse cargo de ellos, pero todo dio un giro este martes. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este lunes estaba previsto el arranque del juicio contra Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas por un hecho de sangre ocurrido el pasado noviembre de 2024, en el interior del Asentamiento Santa Bárbara, Capital, donde la víctima fue Ezequiel Guzmán. Sin embargo, la audiencia no prosperó debido al incumplimiento del defensor de los dos procesados, lo que desarticuló toda la agenda de las partes.

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El fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, de la UFI Delitos Especiales, junto al juez Maximiliano Eugenio Barbera, se presentaron a la hora fijada, a las 8. Los minutos pasaban y el abogado Gabriel Rosales no asistía, al igual que la señalada Flavia Vargas.

A la media hora llegó Vargas, pero el letrado que la asiste a ella y a Neira, no. Ante esta inasistencia, el fiscal solicitó que Rosales sea sancionado y el magistrado dio lugar a la solicitud. Producto de este castigo, el abogado no iba a poder continuar ejerciendo el patrocinio de los enjuiciados, si es que no presentaba una justificación.

La audiencia se suspendió ante la resolución de Barbera y los sospechosos pasaron a ser representados (temporalmente) por el defensor oficial César Oro quien, al ser ajeno a la investigación del hecho, solicitó tiempo para estudiar la causa.

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Ayudante fiscal Rodrigo Cabral y el fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales.

Ayudante fiscal Rodrigo Cabral y el fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales.

Pero este martes hubo un giro de 180 grados. El letrado Rosales se presentó a la audiencia pidió disculpas por su falta y mostró un certificado médico. El juez le sacó la sanción y volvió a patrocinar a los acusados.

Esa no fue la única sorpresa porque el abogado también vino con la intención de arreglar en un juicio abreviado. Se habló con el MPF y Neira iba a aceptar la pena de 7 años y 3 meses de prisión efectiva por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y Vargas, 3 años condicional por abuso de arma. Finalmente, el juez homologó el pacto y los sentenció.

Dato: Rosales puede impugnar esta sanción; no obstante, fuentes del caso dijeron que no hizo ninguna presentación justificando su falta.

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Juez Maximiliano Eugenio Barbera

Juez Maximiliano Eugenio Barbera

Flavia Vargas dijo estar mal de salud, la revisaron y se determinó que era apta para el proceso

La acusada tampoco llegó a horario el lunes, sino media hora después. Al ingresar a Tribunales, manifestó que atravesaba problemas de salud, que no comía hace días y que había estado consumiendo sustancias, alegando que no podía estar presente. Fuentes judiciales confirmaron que Vargas fue revisada por los médicos y estaba en condiciones de enfrentar el juicio.

La agresión con arma ocurrida en el Asentamiento Santa Bárbara

La acusación formal del Ministerio Público Fiscal (MPF) explica que el ataque ocurrió en calle Correa, entre Mendoza y Salta. Neira y otros cómplices llegaron en motos y se enfrentaron a Guzmán. Varios testigos señalan que Neira sacó un arma y le disparó en el pecho a Guzmán, mientras que a Vargas la señalan de efectuar disparos sin herir a nadie.

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