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Flagrancia

Mirá el video: meten preso a un sujeto por robar juguetes en dos locales de microcentro

El delincuente fue atrapado en la segunda juguetería por hacer disturbios. Flagrancia se encargó de juzgarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un insólito episodio ocurrido en pleno microcentro sanjuanino, un hombre identificado como Mauricio Fernando Costanza terminó tras las rejas luego de una secuencia delictiva que incluyó un robo y disturbios en locales comerciales de la zona.

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El hecho, hoy bajo la lupa del Ministerio Público Fiscal, comenzó el pasado 4 de abril, alrededor de las 12:15 horas. Según las fuentes judiciales, Costanza ingresó al local “XT Regalos”, ubicado en calle Mitre 83 este. Actuando con total naturalidad, tomó un blíster que contenía tres camiones de juguete, lo ocultó entre sus prendas de vestir y se retiró del establecimiento sin pasar por la caja.

Sin embargo, la impunidad le duró apenas diez minutos. A las 12:25, el sujeto fue a otro comercio del rubro, “Moty Regalos” (calle General Acha 358 sur), donde comenzó a generar disturbios de manera injustificada. Ante la situación, el personal policial intervino de inmediato y procedió a su aprehensión.

La sorpresa llegó cuando el encargado de "Moty Regalos" revisó el locker de seguridad donde el detenido había dejado una bolsa. Al observar el contenido, notó productos que pertenecían a la competencia: el local "XT Regalos", ubicado a la vuelta de la manzana.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En un insólito episodio ocurrido en pleno microcentro sanjuanino, un hombre identificado como Mauricio Fernando Costanza terminó tras las rejas luego de una secuencia delictiva que incluyó un robo y disturbios en locales comerciales de la zona. Este fue condenado en Flagrancia y le dieron 5 meses de prisión efectiva por el delito de hurto. Más info en @tiempodesanjuan #robo #video #policiales #tiempodesanjuan"
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Tras una comunicación rápida entre comerciantes, el dueño del local damnificado revisó las cámaras de seguridad. En las grabaciones se observa claramente cómo Costanza sustrae los juguetes y los esconde antes de huir.

La justicia actuó con celeridad ante la flagrancia del hecho. La calificación legal provisoria fue de hurto. Finalmente, se resolvió condenar a Mauricio Fernando Costanza a la pena de 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo terminando así su breve pero escandalosa incursión por las jugueterías del microcentro.

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