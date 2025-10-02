Estuvo prófugo, lo atraparon y lo condenaron, pero zafó de ir tras las rejas

Luego de haber sido detenido durante la madrugada del martes, el sujeto que participó de un insólito robo en Caucete se presentó frente al juez de Garantías y, en el marco de un juicio abreviado, fue condenado a 6 meses de prisión condicional. Se trata de Uriel Iván Goycochea, quien aceptó la comisión del delito que quedó registrado en cámara.

La fiscalía, representada por el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, llegó a un acuerdo con la defensa del imputado, por lo que el magistrado que intervino homologó el trato y dictó la sentencia. Como quedó en libertad, el sentenciado tendrá que cumplir las reglas de conducta, para que gozar del beneficio.

El hecho tuvo lugar el jueves 10 de julio de 2025, alrededor de las 00:15 horas, cuando Goyochea, junto a Renzo Leonel Santander, se dirigió hasta un domicilio ubicado en el Barrio Las Garzas, aprovechando la ausencia del propietario. Sin ejercer violencia y actuando con sigilo, ambos sustrajeron una puerta reja del inmueble, acción que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Días después del robo, Santander fue detenido y condenado el 17 de julio tras un juicio abreviado. Sin embargo, Goyochea logró evadirse y desde entonces era intensamente buscado por la justicia, con un pedido de captura vigente.